Conmoción y tristeza en La Plata: encontraron a dos amigas sin vida en un departamento

Conmoción y tristeza en La Plata por un terrible episodio que fue revelado por fuentes oficiales durante las últimas horas: encontraron sin vida a dos mujeres en un departamento ubicado en la zona de 58 e/entre 29 y 30, y al parecer, se habrían intoxicado con monóxido de carbono, aunque todo es materia de investigación.

Las víctimas fatales de este hechos fueron identificadas como Natalia Norma Quesada, de 47 años, y Carla Viviana García de 46.

Según informaron fuentes oficiales, los agentes acudieron al departamento luego de un llamado al 911 que fue realizado por la hermana de Quesada. Al llegar al lugar, constataron a los dos cuerpos sin vida y al entrevistarse con la pariente, confirmaron la relación de amistad que tenían las mujeres.

Hornallas encendidas

El parte oficial además informó que "al llegar al inmueble se notó que del interior del mismo provenía un fuerte olor a gas". Es por eso que cuando ingresaron al lugar, se observó que la totalidad de las hornallas de la cocina se encontraban encendidas.

Si bien todo se encuentra bajo investigación, familiares de una de las víctimas creen que pudo haber una tercera persona involucrada en el trágico hecho. La escena fue descubierta luego de que un familiar de Natalia (quien no tenía novedades de ella desde el pasado 4 de julio) llegara y golpeara la puerta, sin obtener respuesta. Lo que sí advirtió fue que las llaves se encontraban colocadas del lado de adentro y tenían dos vueltas.

Al regresar horas más tarde, las llaves ya no estaban y la cerradura se encontraba destrabada.

El caso es investigado por la fiscal en turno Cecilia Corfield (UFI 15), hasta el momento fue caratulado como “Averiguación de Causales de Muerte”.

Dolor y despedida en redes sociales

A través de una publicación de Facebook, la hermana de Quesada escribió un sentido mensaje tras la muerte trágica de Natalia: "mi hermana Mayor ,mi compañera, mi hermana me duele en el alma haberte encontrado tan tarde, No encuentro explicación, no lo puedo creer, dejaste un inmenso dolor y un vacío en mi y en toda la familia, porque te paso eso no lo sé, solo se que vos no te quitaste la vida ,se que no, Sólo le pido a Dios que tenga piedad y te tenga en la gloria y puedas descansar en Paz mi querida hermana, QDEP Naty Quesada".