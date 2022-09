Manes y Lousteau convocaron “a una verdadera revolución del conocimiento”

El diputado Nacional Facundo Manes y el senador Martín Lousteau compartieron hoy una charla que reunió a unas dos mil jóvenes bajo el título “Las universidades como motor para el desarrollo del país” en la que convocaron a la necesidad de llevar adelante “una verdadera revolución del conocimiento”.

Manes explicó “Argentina no va a salir adelante con las mismas prácticas de siempre. Lo primero que necesitamos es que más gente de nuevas generaciones que no está contaminada con las viejas prácticas se involucren”.

Por su parte, Lousteau dijo "si hubiéramos crecido como el resto de los países de la región tendríamos el 10% de pobreza y no los índices que tenemos" y agregó "la batalla de esta generación es volver a hacer un Estado al servicio de los ciudadanos".

Manes agregó “lo segundo que necesitamos es animarnos a pensar distinto y desafiar a todos los que dicen que la salida es Ezeiza, por eso estamos acá, porque ese nuevo rumbo va a salir de las universidades y de los estudiantes, que fueron, son y serán el alma revolucionaria de los pueblos.”

"Estamos cerca del aniversario del alfonsinazo en Ferro, imagínense ese momento y la calamidad que se vivía y ahí hubo un animarse de Alfonsín", dijo Lousteau y agregó "tenemos que inspirarnos en Alfonsín y en su coraje, dónde el movimiento estudiantil también mostraba ese coraje de enfrentar a la dictadura".

“Hoy necesitamos una nueva reforma universitaria”, sostuvo Manes y detalló “Una reforma que además de asegurar el acceso y la calidad, ponga a la universidad como centro y motor del proyecto de Nación que necesita la Argentina”.

"Hoy necesitamos ese coraje y.esa convicción y que se una muestra de carácter colectivo para enfrentar la decadencia argentina, por eso hoy vinimos a escuchar a los jóvenes", aseguró el senador de Evolución Radical y agregó "el 16% de los chicos termina el secundario con los conocimientos básicos de matemática y lengua, esa es una muestra de un Estado que perdió el foco".

"Hay que perder el miedo a la crítica, propia y ajena. Hay que terminar con una dirigencia temerosa que, para tomar decisiones, o para avanzar con sus ideas, primero le pregunta a la gente que es lo que la gente quiere", sostuvo Lousteau.

Por su parte, Lousteau afirmó: "Nuestros próceres no le preguntaban a la gente qué tenían que hacer. Avanzaban de manera firme y con un rumbo claro en línea con lo que ellos creían era el sendero más adecuado para el futuro de la sociedad".

El encuentro se hizo en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y fue el primero de una serie de charlas que Manes y Lousteau compartirán en diferentes universidades del país.

Para Manes, “los países que son potencias en el mundo no invierten en ciencia y tecnología porque les sobra el dinero y el tiempo, ni por tradición o cultura. Lo hacen para ser desarrollados, para sostener sus niveles de bienestar y para ser más igualitarios, eso es justicia social”.

Manes y Lousteau fueron presentados por la Federación Universitaria de Buenos Aires, Lucille Levy.

“La educación es, al fin de cuenta, nuestra autoestima. El arma más poderosa que tenemos para no resignarnos. No resignarnos a la pobreza, no resignarnos a la corrupción, no resignarnos a la falta de oportunidades”, concluyó Manes.