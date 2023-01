Leandro Martini: “Ojalá que podamos agregarle algo al escudo”

Se lo nota sorprendido y felíz a Leandro Martini. En pleno viaje a Qatar para ver el Mundial con familiares y amigos, recibió un llamado que lo paralizó. El ofrecimiento para dirigir a su querido Villa San Carlos, el lugar donde es ídolo absoluto, “es mi casa”, dice de manera sencilla y con ello explica todo.

En el Celeste, con 18 años en 1993 ascendió de la “D” a la “C” en cancha de Independiente ante Acassuso; en 2002 en la cancha de Estudiantes volvió a ascender de la “D” a la “C” frente a Sacachispas; y con 35 años, en 2009 estuvo en el ascenso de la “C” a la “B”, en aquel recordado clásico jugado en la cancha de Gimnasia, ante Defensores de Cambaceres.

Al volver de Qatar, arrancó la pretemporada en la Villa y todo es como un sueño. Tras su experiencia como dupla junto a Mariano Messera dirigiendo a Gimnasia, ahora llega el momento de ser cabeza de grupo solo y en un lugar donde fue muy feliz.

- Sabías que en algún momento se daría de dirigir la Villa. Igualmente se dio de una manera sorpresiva.

- Sí, uno está muy vinculado al club. Me toca dirigir a un club que emocionalmente y sentimentalmente estoy ligado. Primero fue Gimnasia del cual nací hincha, y ahora me toca la Villa que también soy hincha y quiero tanto, y con todo lo que viví en el club. Pero se dio de una manera insólita si se quiere. Yo estaba muy lejos...

- Estabas nada más y nada menos que en Qatar viendo el Mundial. ¿Ahí llegó el llamado?

- (Sonríe) Sí, me manda un mensaje Juan Manuel Córdoba, el presidente, diciéndome que quería hablar conmigo. Yo había leído que Miguel (Restelli) no continuaba, me imaginaba que iba a ser por eso. Nos pusimos en contacto por medio de una aplicación para poder hablar porque era difícil la comunicación desde allá. Y bueno, fue todo muy fácil...

- No había mucho para hablar.

- No. Me decía, “te embromé un poco el viaje ¿no?”. Yo recién había llegado a Qatar, porque había estado en Dubai y ya empezaba a jugar Argentina. Así fue y acá estamos.

- ¿Estabas pensando en volver a dirigir, analizaste propuestas?

- En este tiempo hubo varias cosas que por ahí no se terminaron de cerrar, inclusive del exterior. Pero por una cosa u otra no se daba, pero tuve charlas con algunos equipos. Ahora surgió esta posibilidad y estoy agradecido al club que me haya tenido en cuenta, la verdad estoy muy contento.

- Ya no hay más dupla como hubo en Gimnasia con Messera. Va a ser raro dirigir solo ¿o no?

-Sí. Estoy en contacto siempre con Mariano, le voy contando algunas cosas que estamos haciendo, las incorporaciones y demás. Es un amigo, más allá que ahora es un momento de experimentar cada uno. A nosotros nos unió Gimnasia y fueron casi 5 años trabajando juntos con el y Nacho Dahul, el profe, y ahora experimentamos esto. Yo por un lado y Mariano por el suyo, pero es un amigo.

- Has vivido mucho en la Villa, conocés cada rincón del club. Hasta te pusiste a vender entradas en la última final.

- Sí, eso fue previo a la final contra el CADU. Tengo una gran relación con todos de muchísimos años, nunca me fui del club digamos, porque desde que dejé de jugar seguí muy vinculado y atento a todo lo que pasaba. Hay gente muy querida y fueron 20 años dentro del club, pero no solo yo. También Rodri Salinas está muy metido, y está jugando en otro lugar pero viene y da una mano. Todos los ex jugadores que hemos pasado, cada vez que le podemos dar una mano al club lo hacemos. La Villa es una gran familia y a nosotros nos han inculcado eso. Tiene mucho valor sentimental, hay un sentido de pertenencia muy grande, y todos los que hemos pasado por ahí lo hemos tenido y lo seguimos teniendo.

- Hablemos del club, la Villa viene de pelear un ascenso, eso hace que te miren diferente.

- Sí y es lógico. Por un gol no tuvo la chance de ir a penales y ascender al Nacional B. Hizo una gran campaña este plantel, más allá que ahora se fueron jugadores importantes. Trataremos de rearmarnos como para intentar igualar esta campaña que la verdad fue extraordinaria. Con los pies sobre la tierra, primero armarnos bien, ser un equipo serio, dificil para los demás pero que también intente jugar que es lo que vamos a proponer.

- Te reencontraste con Licht. ¿Tuviste que convencerlo mucho para que siga a los 41 años?

- Existía la posibilidad que no siguiera, pero por el torneo que hizo, y por como está él, como se cuida, la verdad que Lucas es un ejemplo en un montón de aspectos. Eso lo ven los chicos que están en el club, ven que es un gran referente en ese sentido, y era importante que esté con nosotros. Hablé con el y le dije que tenía intenciones de que siguiera, mínimo un año más y esto es así. El lo aceptó, está contento, es un jugador importante y en el plantel ni que hablar.

- ¿Cómo te preparás? ¿Hay ansiedad, nervios por dirigir al club que es tu casa? Es un desafío.

- Seguro que sí. Y más allá que yo se que la gente me quiere, las exigencias van a salir de mí, para con el equipo, para mi cuerpo técnico. Entiendo que es todo por resultados y esto es así por más que me quieran. Las exigencias siempre van a estar y estamos trabajando para eso. No te voy a negar que estoy contento por el lugar donde estoy porque es mi casa, porque es un club que adoro y quiero mucho, pero con la expectativa de armar un buen plantel, para ser un equipo duro.

- La vara quedó alta después del último torneo ¿no?

- Sí, pero hay que tener los pies sobre la tierra. Sin dudas fue una campaña extraordinaria la que hizo el equipo en el torneo pasado, pero de eso hay que olvidarse porque sino nos podemos llegar a confundir. Tenemos que tener los pies sobre la tierra, trabajar mucho como lo estamos haciendo. Habrá que ir partido a partido, estar tranquilos y después se verá para qué estamos.

- Arrancar tu carrera de entrenador en Gimnasia y en Villa San Carlos, si lo pedías como un deseo, hubiese sido mucho pedir.

- Sí... arranco a dirigir las inferiores de Gimnasia donde estuve 10 años. Después haber tenido la posibilidad de dirigir Primera junto a Mariano (Messera) y ahora esto, es increíble. Pasa todo muy rápido, nos vamos poniendo grandes y son sensaciones lindas. Pero uno se exige y quiere que lo lindo sea productivo. Intentaremos eso, que el trabajo que estamos haciendo rinda en la cancha, que la gente se sienta identificada con el equipo, que transmita desde adentro cosas lindas, sensaciones buenas, y obviamente que nos ayuden los resultados.

- Has ganado cosas como jugador en el club, conocés al hincha, conocés al berissense y también el ascenso.

- Sí, obviamente. Me ha tocado estar en grupos muy buenos, que hemos logrado ascensos, campeonatos, algo que después uno se lo queda para siempre. Ojalá que podamos agregarle algo al escudo, ojalá que podamos sumar algo más, algo importante no solo para mí, sino para todo el club. Desde nuestro lugar tratar de ayudar para que así sea, para que el club siga creciendo. Uno ve que el club está creciendo muchísimo, entonces hay que acompañar eso, esperemos que la gente también nos acompañe y no tengo duda que va a ser así, pero que en definitiva Villa San Carlos siga creciendo.

“A Lucas (Licht) le pedí que siga, al menos, un año más. Está impecable”