La difícil misión de conseguir dinero de los cajeros automáticos en los feriados largos

Un informe publicado ayer en este diario calificó con justeza como una “misión casi imposible” para las personas conseguir que haya efectivo en los cajeros automáticos, sobre todo en el curso de los feriados largos -como los que corrieron en este fin de semana, en los que además se celebró el Día de la Madre-, en una situación que se reproduce a lo largo de los doce meses, en todos los fines de semana extendidos o, también, cuando corresponde cobrar los medios aguinaldos o cuando se presentan las fiestas de fin de año.

Esto significa decir que, a lo largo del año y en varias ocasiones, cuanto más es necesario un funcionamiento fluido del sistema de los cajeros automáticos, es cuando más falla.

Pero hay que señalar, además, que estas complicaciones se dan frente a una inflación en alza y a falta de billetes de mayor numeración. En ese sentido, conseguir efectivo en los cajeros automáticos se convirtió en una odisea. El problema, explican, es que las terminales que expenden dinero se vacían rápidamente -en los feriados extra largo se sienten aún más por la demanda de efectivo-, las máquinas se averían con más frecuencia por el uso y las bocas de expendio pueden contar hasta cierta cantidad de billetes, más allá del límite de extracción diario autorizado.

Por ejemplo, a pesar de que el Banco Central (BCRA) lanzó a la calle el billete de $2000, en la actualidad son muchos los usuarios de cajeros automáticos que advierten que no reconocen los depósitos que se hagan con este nuevo papel. Tampoco los entregan.

En el fin de semana extra largo que comenzó el viernes pasado y se extendió hasta ayer, la extracción de billetes fue casi imposible, según contaron varios vecinos afectados.

En los cajeros del centro de la periferia de La Plata de las redes Link y Banelco el mismo viernes comenzó a registrarse la dificultad de conseguir dinero en efectivo en las máquinas. El sábado la dificultad sumó otro escalón, y en la víspera terminó siendo una asignatura prácticamente imposible de concretar. Las quejas también fueron porque no se cargaron lo necesario de billetes las máquinas para hacer frente a la demanda.

El informe publicado ayer en este diario detalló los numerosos lugares de nuestra zona en las que los cajeros le dijeron “no” a quienes pretendían extraer billetes.

Hay múltiples ejemplos de las deficiencias que exhibe el sistema desde hace mucho tiempo. En el caso de los jubilados que van temprano a los cajeros a cobrar sus haberes suelen toparse con la realidad de que, a esa hora, no cuentan con dinero.

Los que, en cambio, prefieren ir en horarios centrales, deben realizar largas colas y exponerse así al cansancio y a las contingencias climáticas. Y los que eligen ir al atardecer, los vuelven a encontrar sin dinero.

Es verdad también que se han habilitado opciones, como las de los rapi-pagos o de algunos hipermercados que ofrecen dinero.

Se ha dicho en forma reiterada aquí que el sistema de cajeros automáticos fue previsto como una alternativa para darle mayor agilidad a los trámites bancarios. Sin embargo, siguieron existiendo falencias tanto en ellos como en los pagos por ventanillas, traduciéndose todo en demoras –a veces de media hora y más- y en otros múltiples perjuicios para los clientes, que deben enfrentar, en oportunidades, verdaderas odiseas para hacerse con los billetes que necesitan.

En el caso de los jubilados, más allá de que puedan cobrar por ventanillas, el Estado es responsable directo de que ese sector de la población, que integra los grupos de riesgo, no se vea obligado a competir en una verdadera carrera de obstáculos tan sólo para poder acceder a un dinero que le pertenece. No le faltan recursos humanos a cualquier administración, para imaginar otras alternativas que no impliquen complicaciones a la salud pública.