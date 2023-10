Pronóstico del tiempo para La Plata.- Cambios en el clima, según el SMN: nublado, calorcito y más chaparrones

El pronóstico del tiempo para La Plata del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) cambió en las últimas horas, ya que anticipa más nubes y chaparrones. Para este viernes, se espera cielo mayormente nublado y viento del sector norte, lo que provocará que el ambiente esté pesado.

La temperatura mínima estimada es de 15 grados mientras que la máxima de 25 grados. Lo cierto es que para esta noche y la madrugada de mañana se espera la llegada de las primeras lluvias.

Así sigue el clima en La Plata, según el SMN

Como quedó dicho, el SMN pronostica chaparrones para la madrugada del sábado, con una probabilidad del 40%. El termómetro oscilará entre los 14 grados y los 27 grados, mientras que el tiempo mejorará temporalmente ya que se espera cielo algo nublado desde la tarde.

El domingo, en tanto, será pasado por agua. Se anuncian tormentas aisladas por la mañana y nuevamente chaparrones hasta la noche. La temperatura mínima estimada es de 17 grados y la máxima de 24 grados, mientras que persistirá el viento del cuadrante norte.

Por su parte el lunes habrá un marcado descenso de la temperatura ya que el termómetro apenas tocará los 22 grados, y si bien no se anuncian lluvias el cielo estará mayormente nublado.

Varias regiones del país, en alerta amarillo

Por otro lado, la semana cierra este viernes con mal clima en varias zonas del país, y por eso el Servicio Meteorológico Nacional lanzó un nuevo alerta amarillo por tormentas fuertes con ocasional caída de granizo para diferentes localidades. El aviso rige este hoy para el noreste de la provincia de Buenos Aires, el sur de Santa Fe, todo Córdoba (menos el norte), el noroeste de La Pampa, todo Misiones y casi todo Formosa.

Además, hay un alerta amarillo por por lluvias fuertes para la parte sur de la cordillera de Neuquén, la cordillera de Río Negro y la cordillera y oeste de Chubut. En algunas regiones, el aviso sube a naranja.

El organismo reportó que "el área será afectada por lluvias y tormentas aisladas, algunas localmente fuertes" y que "se espera que las mismas estén acompañadas por ráfagas, actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y principalmente abundante caída de agua en cortos períodos". Además, se estiman valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, pudiendo ser superados en forma puntual, mientras que en Formosa y en Misiones se estiman valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

Recomendaciones del SMN

El SMN lanzó recomendaciones ante el alerta amarillo:

* No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

* Evitá actividades al aire libre.

* No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

* Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.

* Estate atento ante la posible caída de granizo.

* Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.