VIDEO. Cecilia Pando pidió liberar a los militares condenados porque "nadie va a querer reprimir"

Cecilia Pando, presidenta de la Asociación de Familiares y Amigos de Presos Políticos de Argentina (AFyAPPA) y antigua colaboradora de la candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza (LLA), Victoria Villarruel, recibió hoy el repudio de organismos de Derechos Humanos tras pedir "una solución" para las fuerzas de seguridad y militares detenidos por haber cometido delitos de lesa humanidad al asegurar que las instituciones castrenses van a ser necesarias para "reestablecer el orden" durante el próximo gobierno.

"Urge solucionar este tema porque probablemente la Argentina que se viene va a tener que tomar medidas no gratas que traigan aparejadas un incremento de conflictividad social que tal vez requiera la participación de las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas para restablecer el orden", aseveró Pando en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Pando comenzó su mensaje dirigiéndose al "futuro candidato de la Nación" -aludiendo a Javier Milei, sin mencionarlo explícitamente- y le encomendó una "tarea ardua" que es "devolvernos el estado de derecho que perdimos años atrás con la llegada de Néstor Kirchner al poder".

Pando, que considera presos políticos a los militares que cometieron delitos de lesa humanidad durante la última dictadura, había contado en una entrevista su cercanía con Villarruel y había asegurado que fue la libertaria quién la "estimuló" a crear la agrupación AFyAPPA y fue quién la "llevó a la cárcel a conocer a presos políticos".

"Como primera medida va a tener que buscar una solución para aquellos militares, fuerzas de seguridad civiles y policías que están ilegalmente detenidos por los llamados delitos de lesa humanidad donde se violan sistemáticamente sus garantías constitucionales", afirmó Pando, conocida por su apoyo a los genocidas de la última dictadura.

La esposa del mayor del Ejército Rafael Mercado sostuvo que a los militares detenidos "se los acusa de delitos de lesa humanidad inexistentes al momento de los hechos, se le aplica la ley penal de forma retroactiva, se les viola la igualdad ante la ley" y criticó que muchos llevan "más de 20 años" cumpliendo prisión preventiva cuando "nuestra ley manda como máximo tres".

Para Pando, la participación de las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas no va a ser posible "si no se resuelve el tema de las detenciones ilegales a aquellas personas que lucharon contra el terrorismo y que hoy se encuentran ilegalmente detenidas".

"En la década del '70 los militares si cumplieron órdenes de gobiernos constitucionales terminaron todos presos, ¿Quién les garantiza a las fuerzas de hoy que no terminen de la misma forma?", cuestionó Pando.

"Éramos pocos y apareció Pando. Me parece que eso yo lo empecé a decir en el primer debate, de que no hay un intento de reivindicación a las víctimas de las organizaciones armadas de la década del 70, sino que escondían una verdadera reivindicación de la dictadura militar, que pretendían que los militares condenados por delitos de lesa estuviesen libres. Eso ha quedado de manifiesto en declaraciones de Milei y de Villarruel", señaló al respecto el candidato a vicepresidente de Unión por la Patria (UxP), Agustín Rossi.

El jefe de Gabinete advirtió en declaraciones a El Destape Radio que el candidato presidencial de La Libertad Avanza dijo que "hubo una guerra, hubo excesos" y siguiendo esta línea argumentó que "lo que le faltó decir es que para él no hubo terrorismo de Estado, que no hubo plan sistemático. Si no hay plan sistemático, no hay delitos de lesa, y si no hay delitos de lesa todos los que están procesados y condenados, quedan liberados porque los delitos que cometieron ya prescribieron".

En el mismo sentido se pronunció la senadora del Frente de Todos (FdT) Juliana Di Tullio, que reposteó en sus redes sociales el video de Pando y advirtió: "Dice que si Milei y Macri no liberan genocidas (si son gobierno, claro), cuando necesiten reprimir para aniquilar al pueblo argentino las fuerzas de seguridad no se van a animar porque van a tener miedo de ir presos".

También, el intendente de Ensenada, Mario Secco, se pronunció sobre los dichos de la presidenta de la AFyAPPA en declaraciones a Radio Eco Medios donde afirmó que Pando "representa un sector que tiene un pensamiento muy triste" y que "es un retroceso discutir todo esto que ya está comprobado en los juicios contra violaciones a los derechos humanos".

"En Ensenada se llevaron a delegados de base de Astilleros Río Santiago, ¿De qué guerrilleros me hablan Villarruel y Pando?", cuestionó el intendente.

Los dichos de Pando se suman al repudio generalizado que provocaron ayer las declaraciones de la candidata a vicepresidenta de LLA, que había expresado el año pasado que los derechos humanos "son el arma principal para poner de rodillas a los Estados" y que el expresidente Raúl Alfonsín era "abogado de organizaciones terroristas".

Estas declaraciones se conocieron públicamente ayer a través de una nota publicada en Página 12, titulada El ataque de Victoria Villarruel al proceso de justicia en la Argentina: "Todo lo que han contado en los últimos 40 años es falso".