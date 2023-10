¡Atención! Estafas por WhatsApp en La Plata con falsos mensajes del Ministerio de Salud bonaerense

El intento de estafas o hackeos a través de la red de mensajería instantánea de WhatsApp, parece ser un tema que preocupa a más de un usuario que recibe algún mensaje "engañoso".

Tras una denuncia realizada a EL DIA este viernes, se conoció que una de las modalidades para entrar en una cuenta propia de WhatsApp, es enviar un código haciéndose pasar por empleados el Ministerio de Salud.

"Hace unos días recibo una llamada vía WhatsApp, diciendo que eran del Ministerio y si estaba interesada en una cuarta dosis de la vacuna COVID", comentó la víctima en primera instancia.

A su vez, en esta misma línea relató: "Luego, continúan diciendo que tenía que retirar la credencial de las tres dosis ya dadas, que podía ir al centro vacunatorio próximo a mi domicilio. Agregan que enviarían un código para que pueda retirar la credencial".

La estafa estaba a punto de suceder. El código no le permitió a la damnificada poder seguir con sus habituales chats de WhatsApp. A raíz de esta acción, comenzaban a llegar los mensajes a los diferentes contactos, pidiendo dinero y dando una cuenta de CBU.

"Te quería pedir un favor. Estoy en una reunión de trabajo y no me deja transferir. ¿No me podrías hacer un pago de 25 mil pesos y yo en una hora te lo devuelvo?", decía uno de los escritos.

A su vez, aseguró que a varios conocidos le llegaron los mensajes luego de la conversación establecida, solicitándole una suma de dinero.

Quienes realizan la acción, buscan llegar a la mayor cantidad de gente posible, aunque muchas veces no logran con su cometido.