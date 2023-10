Melconian contra Milei: “Si gana vamos a un quilombo”

El referente económico de Patricia Bullrich, Carlos Melconian, criticó duramente a a Javier Milei y sus planes de dolarización, luego de que el candidato libertario celebrara el aumento del dólar ya que a su entender facilitaría los planes de su eventual gobierno.

Puntualmente las declaraciones de Milei que lo dejaron en el ojo de la tormenta fueron: “Cuanto más alto esté el precio del dólar, dolarizar es más fácil. Eliminar el Central es una política inamovible porque creemos que hay una cuestión de índole moral, que robar está mal”, dichos que expresó antes de ingresar a una reunión con empresarios en Mar del Plata, luego de ausentarse del coloquio de IDEA.

Las críticas al respecto no tardaron en llegar y una de las más significativas fue la de Melconian quien sin titubear le contestó que “cuando el dólar sube se hace puré el salario, hermano”. Pero además, el economista de Juntos por el Cambio añadió que “a dos semanas de las elecciones es necesario que alguien ponga arriba de la mesa este delirio”.

Los cuestionamientos de Melconian no se limitaron solo a las últimas declaraciones del economista libertario, sino que durante su alocución también analizó los ejes principales del plan de gobierno propuesto por La Libertad Avanza al que tildó como “un salto al vacío”, al mismo tiempo que cuestionó la capacidad del equipo que rodea a Javier Milei.

Fue en su presentación en un panel del coloquio de IDEA que Melconian puso en duda la factibilidad del plan “motosierra” y la dolarización, los dos caballitos de batalla de Javier Milei durante la campaña y reconoció que mantuvo un encuentro con un economista de La Libertad Avanza y que este “no resistió ni dos preguntas” acerca de como iban a llevar adelante sus planes.

Según indicó cuando se reunió con el economista cercano a Milei -del que no dio nombre ni apellido, pero todo parece apuntar a que se trató de Emilio Ocampo- este solo “puso su powerpoint. No resistió dos preguntas. No voy a decir más nada”, indicó y advirtió: “Mirá que si estos ganan vamos a un quilombo. No quiero asustar a la gente, ni en pedo. ¿Qué hay para ser optimistas? Que nos metimos en esto y no salimos corriendo”.

En ese sentido aseguró que “la propuesta se cae sola porque no hay ninguna chance de los dos elementos emblemáticos que son lo cambiario y lo fiscal (dolarización y motosierra). Rasqué un poquito y se cayó. Se lanzaron a esta aventura y el candidato se encontró con que puede ganar. Y la gente responsable que lo rodea se empieza a preguntar: ¿el 11 de diciembre qué hacemos? La gente responsable se empieza a correr”, manifestó sobre una posible victoria de La Libertad Avanza en las elecciones generales y completó: “Cuando hablan la irresponsabilidad y la magia, no se entiende nada. No resiste un análisis. ¿Vos pensás que el 11 de diciembre vas a responder con la escuela austríaca? Yo no sé ni lo que es la escuela austríaca”.

Es que para Melconian estas ideas son difíciles de implementar ya que, tal como apuntó en su exposición en Mar del Plata, el plan motosierra “es una fantasía, no existe”, de la misma manera que estimó que hay “cero” chances de implementar un plan de dolarización en el país tal como proponen los libertarios.

“Si algún día el presidente dolariza ordenadamente y consigue la plata salgo a decir ‘me equivoqué’”, evaluó el economista de Juntos por el Cambio y consideró que “quienes andan detrás de la dolarización se pasan la pelota. Ninguno explicó ‘pipi cucú’ lo que quieren. Quedó solo el candidato y el futuro candidato al BCRA, que cuando lo apretás un poquito también pide tiempo”, sostuvo sobre Milei y Emilio Ocampo.