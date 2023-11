Messi tuvo "su noche de oro" en Miami: ante miles de fanáticos, compartió su octavo galardón

Lionel Messi cerró este viernes por la noche la temporada 2023 con el Inter Miami, con la disputa de un encuentro amistoso ante New York FC., que sirvió de excusa para que el astro rosarino presentase ante la concurrencia el octavo Balón de Oro que ganó recientemente en una ceremonia realizada en París.



La denominada "Noche de D'Or" contempló la presencia del capitán argentino, de 36 años, que se dirigió a la asistencia con palabras de agradecimiento por el respaldo que recibió en estos cuatro meses en los que se vinculó con la franquicia del estado de La Florida.



El estadio Drive Pink de Fort Lauderdale vivió un clima diferente este noche. No hubo nada de tensión ni ansiedad por los puntos en juego. El "10", luego de la obtención de la Leagues Cup y primer título de la franquicia de color rosa y negro en su corta historia dentro de la competencia estadounidense, ya tiene ganada la fidelidad de la afición.



"Para mí es algo muy hermoso compartirlo con ustedes", anticipó Lionel acerca del primer jugador participante de la liga de los Estados Unidos en ganar un Balón de Oro.



"Llevo poco tiempo en Miami pero parece que ya hace mucho tiempo que me encuentro en el club, por el trato que recibí junto a mi familia y porque me hicieron sentir como en mi casa", destacó el campeón del mundo en Qatar 2022 en el centro del campo de juego con su reciente galardón en las manos.



El comisionado de la Liga, Don Garber, se hizo presente junto a los dueños de la franquicia, los hermanos Jorge y José Más Canosa, para acompañar al rosarino en su discurso de festejo. "Hace 122 días, Lionel Messi llegó a nuestro club y empezó un nuevo camino en su vida", destacó el propietario cubano ante la ovación del público hacia el argentino, cuando entraba al campo de juego.



"Conseguimos algo muy importante para nuestro club con el primer título de la historia", continuó el ex Barcelona FC de España y París Saint Germain de Francia. "Y no tenía dudas de que íbamos a estar bien y de que íbamos a disfrutar de la temporada", en referencia al título logrado en el torneo que cruza a los equipos estadounidenses y mexicanos.



Sin embargo, las tribunas del antiguo Lockhart Stadium no lucieron de rosa en su totalidad para disfrutar del octavo galardón en su carrera deportiva, entregado por la revista France Football el pasado 30 de octubre en París.



Los aficionados del Inter Miami posaron con una pancarta dorada con el logo de dos cabras formando un ocho, diseñado por la franquicia para darle significado a la noche de Messi en el cierre de su primera temporada en la MLS y a la espera de un 2024 con nuevas caras dentro del plantel dirigido por el también rosarino, Gerardo Martino.



Messi remarcó que "el año que viene vamos a seguir disfrutando a seguir buscando títulos. Para eso necesitamos de todos ustedes durante el año", en clara muestra del compromiso que asumirá el 10 con el fútbol estadounidense, donde se disputará la Copa América 2024, el Mundial de Clubes 2025 y el Mundial de fútbol, junto a México y Canadá, en 2026.



Una vez concluida la función de esta noche, con derrota 1-2 del Inter Miami (gol de Robbie Robinson) ante New York FC, Messi, quien jugó los 90 minutos en el Drive Pink de Fort Lauderdale, ya quedaba a la expectativa para viajar a la Argentina para asumir la doble fecha de eliminatorias sudamericanas ante Uruguay (jueves 16) y Brasil (martes 21).