Libros más vendidos

LIBROS – FICCIÓN

1.- LA CASA DE NEVILLE: LA FORMIDABLE SEÑORITA MANON

Florencia Bonelli / Planeta



2.- EL PROBLEMA FINAL

Arturo Pérez-Reverte / Alfaguara



3.- HOLLY

Stephen King / Plaza & Janes Editores



4.- EL VIENTO CONOCE MI NOMBRE

Isabel Allende / Plaza & Janes Editores



5.- TESIS SOBRE UNA DOMESTICACIÓN

Camila Sosa Villada / Tusquets



6.- LAS NIÑAS DEL NARANJEL

Gabriela Cabezón Cámara / Random House



7.- LA FELICIDAD CABE EN UNA TAZA DE CAFÉ

Toshikazu Kawaguchi / Plaza & Janes Editores



8.- LA ARMADURA DE LA LUZ

Ken Follett / Plaza & Janes Editores



9.- LA PACIENTE SILENCIOSA

Ken Follet / Plaza & Janes Editores



10.- LA CASA DE LOS SUICIDIOS

Charlie Donlea / Motus

LIBROS – NO FICCIÓN

1.- ESTE DOLOR NO ES MÍO

Mark Wolynn / Gaia Ediciones



2.- ÓXIDO

Jorge Lanata / Sudamericana



3.- ARTIFICIAL: LA NUEVA INTELIGENCIA Y EL CONTORNO DE LO HUMANO

Mariano Sigman y Santiago Bilinkis / Debate



4.- HÁBITOS ATÓMICOS

James Clear / Paidós



5.- HORÓSCOPO CHINO 2024

Ludovica Squirru Dari / Ediciones B



6.- EL PODER DE LAS PALABRAS

Mariano Sigman / Debate



7.- LOS CUATRO ACUERDOS

Miguel Ruiz / Urano



8.- TAYLOR: FROM THE VAULT

Taylor Swift / Bruguera



9.- EL HOMBRE EN BUSCA DEL SENTIDO

Viktor Frankl / Herder



10.- BEYOND THE STORY

BTS y Myeongseok Kang / Plaza & Janes Editores