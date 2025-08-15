Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Micros, estacionamiento, basura y más: así funciona La Plata este viernes no laborable

Micros, estacionamiento, basura y más: así funciona La Plata este viernes no laborable
15 de Agosto de 2025 | 02:59
Este viernes 15 de agosto no será feriado nacional sino un día no laborable con fines turísticos. En este marco -en el que el empleador es quien decide si se otorga el descanso o no- se confirmó qué sucederá con los servicios de atención al público.

¿Este viernes 15 de agosto es feriado o día no laborable? Qué confirmó el Gobierno y quiénes descansan

La confirmación llega tras la confusión por el calendario de agosto: muchos creían que el viernes 15 sería feriado por el 17 de agosto, fecha del Paso a la Inmortalidad de San Martín. Sin embargo, al ser inamovible, este año caerá domingo y sólo lo tendrán libre quienes no trabajen ese día.

Las entidades bancarias tendrán día de descanso. De esta forma, las operaciones quedará supeditado a las aplicaciones, transacciones online y cajeros automáticos.

Tampoco habrá clases en escuelas y colegios, por lo que será una jornada de descanso para maestros, profesores y estudiantes.

Servicios municipales

Por su parte, la Municipalidad detalló cómo operarán el sistema de Estacionamiento Medido, el transporte, la recolección de residuos y otros servicios.

La recolección de residuos continuará el cronograma tradicional. Además, las líneas municipales del transporte público de pasajeros circularán con frecuencia de sábado.

El Centro de Atención Municipal (CAM) permanecerá cerrado y no se aplicará el sistema de Estacionamiento Medido, aunque continuarán los controles habituales de tránsito y nocturnidad.

Asimismo, el Servicio de Emergencias SAME atenderá con normalidad y los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) mantendrán guardias de enfermería las 24 horas.

El cementerio estará abierto para visitas de 8 a 15 y su administración operará de 8 a 12. A su vez, el Mercado Regional Minorista y el mayorista trabajarán en su horario habitual, mientras que la República de los Niños funcionará normalmente, de 7 a 22 y el Parque Ecológico Municipal de 7 a 20.

 

