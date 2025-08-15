Alerta por bancos de niebla rumbo a la Costa: cómo está el tránsito en las rutas por el finde turístico

Tras la medida del Gobierno, caen las acciones de los bancos argentinos que cotizan en Wall Street
Tras la medida del Gobierno, caen las acciones de los bancos argentinos que cotizan en Wall Street
En las plazas de La Plata, ritmos para todos los gustos este finde: recitales de tango, cumbia, rock y música española
Quién es la ex vedette que Milei eligió para ser la número 2 de la lista que encabeza Espert
Por redes, el juez del fentanilo defendió su actuación y le respondió al Gobierno
El viernes “no laborable” en La Plata, con ritmo de sábado: comercios abiertos por las compras del Día del Niño
Después de la condena a Claudio Contardi: Julieta Prandi confesó hasta el mínimo detalle de su calvario
Antes de la cumbre, Trump aseguró que Putin "no va a jugar conmigo": "Mucho en juego"
VIDEO. ¡Sorpresa! La futurista Tesla Ciber Truck, en La Plata
Lali Tour 2025: fechas, entradas, setlist y videos virales del show que arrasa en Argentina
¿Qué hacemos el finde? Música, shows, cine, teatro y más en La Plata
Murió Ramón Maddoni, captador de talentos del fútbol, entre ellos un campeón de América con Estudiantes
Hobby Toys celebra el Día de la Niñez con descuentos imperdibles
¿Habrá una muestra sobre el fondo del Mar Argentino?: el stream viral del CONICET sigue expandiéndose
¡A sólo $9.990! Desde mañana podés pedir "El Pollito Pipo", un libro con sonido y para pintar
Una mujer fue asesinada delante de su hijo adolescente en La Matanza: un detenido
VIDEO. Violencia en el Albert Thomas: filmaron las peleas y hay enojo en la comunidad educativa
¿Por qué se rindió Japón?: a 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial en el frente del Pacífico
¿Buscás trabajo? En La Plata y la Región, ofrecimientos de empleos en todos los rubros
Una heladera en Argentina $2.5 millones, en Chile $900 mil: aluvión de tours de compras
VIDEO. Indefinidamente desalojados: el drama de los vecinos del depósito
Alerta por bancos de niebla rumbo a la Costa: cómo está el tránsito en las rutas por el finde turístico
Micros, estacionamiento, basura y más: así funciona La Plata este viernes no laborable
Festejá el cumpleaños de Estudiantes con sus libros campeones
La palabra de Evangelina Anderson sobre la separación de Martín Demichelis
Tres mujeres policías heroínas en La Plata: ayudaron a dar a luz a una madre en su casa
El “eterno” reclamo en La Plata por los micros que no llegan
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La empresa Aubasa que es la concesionaria de los corredores de la Costa Atlántica emitía hoy los informes del tránsito en el marco de la jornada "no laborable" que decretó el Gobierno Nacional.
Cabe remarcar que numerosas áreas públicas y privadas adhirieron a la fecha "no laborable" de este viernes, que se anexa al feriado patrio del próximo domingo 17 de agosto, por lo que los puntos turísticos de la Provincia esperaban la afluencia de visitantes.
Según precisó la compañía, en lo que va del viernes e incluso ayer jueves, el tránsito hacia la Costa no presentaba inconvenientes.
Poco después de las 10hs., Aubasa reportó que la Autopista Buenos Aires-La Plata se encontraba "sin demoras en ambos sentidos de circulación.
Más temprano, minutos después de las 8 hs., el servicio informó que también la Autovía 2 y la ruta 11 se encontraban "sin demoras en ambos sentidos" de circulación.
En la tarde de ayer, jueves, en tanto, la Autopista estuvo un momento con tránsito intenso hacia La Plata, pero luego no se registraron demoras.
Advertencia por bancos de niebla
Asimismo, en torno a la ruta 11, se alertó esta mañana por "visibilidad reducida por niebla entre las zonas de Esquina de Crotto y La Huella".
En cuanto a la ruta 2, se advirtió por "visibilidad reducida por niebla entre la zona de Chascomús y Lezama".
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí