Alerta por bancos de niebla rumbo a la Costa: cómo está el tránsito en las rutas por el finde turístico

La empresa Aubasa que es la concesionaria de los corredores de la Costa Atlántica emitía hoy los informes del tránsito en el marco de la jornada "no laborable" que decretó el Gobierno Nacional.

Cabe remarcar que numerosas áreas públicas y privadas adhirieron a la fecha "no laborable" de este viernes, que se anexa al feriado patrio del próximo domingo 17 de agosto, por lo que los puntos turísticos de la Provincia esperaban la afluencia de visitantes.

Según precisó la compañía, en lo que va del viernes e incluso ayer jueves, el tránsito hacia la Costa no presentaba inconvenientes.

Poco después de las 10hs., Aubasa reportó que la Autopista Buenos Aires-La Plata se encontraba "sin demoras en ambos sentidos de circulación.

Más temprano, minutos después de las 8 hs., el servicio informó que también la Autovía 2 y la ruta 11 se encontraban "sin demoras en ambos sentidos" de circulación.

En la tarde de ayer, jueves, en tanto, la Autopista estuvo un momento con tránsito intenso hacia La Plata, pero luego no se registraron demoras.

Advertencia por bancos de niebla

Asimismo, en torno a la ruta 11, se alertó esta mañana por "visibilidad reducida por niebla entre las zonas de Esquina de Crotto y La Huella".

En cuanto a la ruta 2, se advirtió por "visibilidad reducida por niebla entre la zona de Chascomús y Lezama".