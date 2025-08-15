Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Súper Cartonazo por $8.000.000: los números que salieron hoy en EL DIA para controlar

Información General

Una heladera en Argentina $2.5 millones, en Chile $900 mil: aluvión de tours de compras

Tras la medida del Gobierno que modificó la carga impositiva de la importación de artículos de línea blanca, se espera que en este fin de semana turístico una vasta cantidad de argentinos atraviese la Cordillera para ir de compras. Todo lo que hay que saber sobre los aranceles

Una heladera en Argentina $2.5 millones, en Chile $900 mil: aluvión de tours de compras
15 de Agosto de 2025 | 11:38

Escuchar esta nota

El fin de semana se develará la incógnita de cuántos vehículos cruzarán de regreso desde Chile con heladeras, lavarropas o termotantes visibles en los portaequipajes o las cajas de carga descubiertas de las camionetas. 

Si se confirma el pronóstico meteorológico en la cordillera a partir de este viernes y, pese a las lluvias, el paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor estará habilitado en ambas manos entre las 9 y las 21.

De modo que los turistas que hagan una escapada de compras tendrán por primera vez la opción de traer línea blanca.

Desde julio, el Gobierno de Javier Milei permite que estos grandes electrodomésticos ingresen al país como equipaje, pagando la carga impositiva de una importación y sin la franquicia fiscal para eximirlos, como rige para celulares y notebooks. 

Si bien la Dirección General de Aduanas (ARCA) eliminó la prohibición vigente sobre la importación de electrodomésticos de línea blanca para uso personal, esta modificación, formalizada mediante la Instrucción IG‑2025‑3‑E‑ARCA‑DGADUA, habilita a los viajeros argentinos mayores de 16 años a ingresar hasta una unidad nueva por categoría (por ejemplo, una heladera, un lavarropas, un aire acondicionado, etc.), por año calendario, siempre que sea uso propio y sin fines comerciales.

Como antes de decidir habrá que empezar por consultar nomenclatura Mercosur, según cada posición arancelaria, de difícil acceso para el común de la gente, seguramente los que viajen y estén interesados averiguarán in situ y harán cuentas. 

Por ejemplo, aquellos que quieran comprar una heladera, deberán considerar el valor base que le da Aduana y a partir de ese número calcular un 14% de arancel, 21% de IVA, 11% de Ganancias (por ser bien de uso personal) y 2,5% de Ingresos Brutos.

Un caso práctico para tomar sería una heladera nueva facturada en US$ 400, cuya franquicia terrestre es de 300 US$, se excede 100 US$, con lo que pagaría 50 US$ más (50% del exceso).

Si bien se usa el nuevo régimen, el cálculo del arancel se hace de acuerdo al exceso sobre la franquicia terrestre, ya que el régimen general aplica fuera del equipaje tradicional.

Caso concreto

Si se tratara específicamente de una heladera Bosch, que en los retailers de nuestro país está a 2,5 millones de pesos, el precio de lista en cualquiera de las cadenas chilenas ronda el equivalente a 650 mil pesos chilenos, que en AR$ son cerca de 900 mil.

Al añadirle ese componente fiscal para nacionalizarlo, el valor neto saltaría a AR$ 1,4 millones. Y a partir de ahí cargarle los costos de acarreo, si se contrarara un servicio para hacerlo.

La ponderación es muy diferente a la de traer una notebook o un smartphone, que tienen 0% de arancel porque están dentro de la franquicia de U$S300 como máximo por vía terrestre (o U$S500 en avión), y un 50% del valor si se excede ese tope.

El nuevo régimen de línea blanca no se puede superponer con la franquicia de equipaje tradicional: tributa en base al Régimen General de Importación, fuera de equipaje.

Todas estas salvedades fiscales que pesan sobre la línea blanca relativizan la conveniencia de comprar uno de esos electrodomésticos y cargarlo en el auto o camioneta.

Como sería cuestión de ver cada caso, es una incógnita prever cuántos se aventurarán a esta importación de equipaje.

Feriados y atención a turistas

En el vecino país también es finde largo, porque el 15 de agosto es el festivo por la Asunción de la Virgen María.

Entre el viernes y domingo se prevé una intensa movilización vial en la región central de Chile, con la llegada de unos 300.000 turistas, lo que concentra un 25% del total de viajeros que circularán en estas fechas.

Y con motivo del feriado del viernes 15 de agosto, algunos supermercados y malls de Chile ajustarán sus horarios de atención, mientras que otros operarán con normalidad.

La cadena Unimarc abrirá en su horario habitual, hasta las 21.30.

Jumbo atenderá normalmente en todas sus sucursales, hasta las 21.00. Respecto a Santa Isabel también funcionará con normalidad hasta las 21 en todas sus sucursales.

Líder abrirá de 8 a 21, sin cambios.

Los supermercados Tottus confirmaron que mantendrán su horario regular.

En cuanto a los centros comerciales, aquellos de las cadenas Cenco Malls, Parque Arauco y Mall Plaza mantendrán su funcionamiento habitual

Trámite de entrada de línea blanca

Completar el formulario OM2153‑A online en el micrositio “Viajeros” del sitio de ARCA (parte de AFIP).

Declarar el artefacto como uso personal (declaración jurada).

Se genera una liquidación de arancel(es), la cual debe ser pagada para que el producto sea liberado por aduana.

Es indispensable llevar impreso o digital el comprobante de pago/documentación generada por el sistema para ingresar el electrodoméstico.

Franquicias e impuestos

La medida no modifica las franquicias de equipaje: 300 US$ por persona vía terrestre/fluvial, 500 US$ vía aérea, que pueden acumularse entre familiares.

Si el valor de compra supera la franquicia, se cobra un arancel del 50% sobre el exceso.
 

