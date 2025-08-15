Tras la medida del Gobierno, caen las acciones de los bancos argentinos que cotizan en Wall Street
Tras la medida del Gobierno, caen las acciones de los bancos argentinos que cotizan en Wall Street
En las plazas de La Plata, ritmos para todos los gustos este finde: recitales de tango, cumbia, rock y música española
Quién es la ex vedette que Milei eligió para ser la número 2 de la lista que encabeza Espert
Por redes, el juez del fentanilo defendió su actuación y le respondió al Gobierno
El viernes “no laborable” en La Plata, con ritmo de sábado: comercios abiertos por las compras del Día del Niño
Después de la condena a Claudio Contardi: Julieta Prandi confesó hasta el mínimo detalle de su calvario
Antes de la cumbre, Trump aseguró que Putin "no va a jugar conmigo": "Mucho en juego"
VIDEO. ¡Sorpresa! La futurista Tesla Ciber Truck, en La Plata
Lali Tour 2025: fechas, entradas, setlist y videos virales del show que arrasa en Argentina
¿Qué hacemos el finde? Música, shows, cine, teatro y más en La Plata
Murió Ramón Maddoni, captador de talentos del fútbol, entre ellos un campeón de América con Estudiantes
Hobby Toys celebra el Día de la Niñez con descuentos imperdibles
¿Habrá una muestra sobre el fondo del Mar Argentino?: el stream viral del CONICET sigue expandiéndose
¡A sólo $9.990! Desde mañana podés pedir "El Pollito Pipo", un libro con sonido y para pintar
Una mujer fue asesinada delante de su hijo adolescente en La Matanza: un detenido
VIDEO. Violencia en el Albert Thomas: filmaron las peleas y hay enojo en la comunidad educativa
¿Por qué se rindió Japón?: a 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial en el frente del Pacífico
¿Buscás trabajo? En La Plata y la Región, ofrecimientos de empleos en todos los rubros
Una heladera en Argentina $2.5 millones, en Chile $900 mil: aluvión de tours de compras
VIDEO. Indefinidamente desalojados: el drama de los vecinos del depósito
Alerta por bancos de niebla rumbo a la Costa: cómo está el tránsito en las rutas por el finde turístico
Micros, estacionamiento, basura y más: así funciona La Plata este viernes no laborable
Festejá el cumpleaños de Estudiantes con sus libros campeones
La palabra de Evangelina Anderson sobre la separación de Martín Demichelis
Tres mujeres policías heroínas en La Plata: ayudaron a dar a luz a una madre en su casa
El “eterno” reclamo en La Plata por los micros que no llegan
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Tras la medida del Gobierno que modificó la carga impositiva de la importación de artículos de línea blanca, se espera que en este fin de semana turístico una vasta cantidad de argentinos atraviese la Cordillera para ir de compras. Todo lo que hay que saber sobre los aranceles
Escuchar esta nota
El fin de semana se develará la incógnita de cuántos vehículos cruzarán de regreso desde Chile con heladeras, lavarropas o termotantes visibles en los portaequipajes o las cajas de carga descubiertas de las camionetas.
Si se confirma el pronóstico meteorológico en la cordillera a partir de este viernes y, pese a las lluvias, el paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor estará habilitado en ambas manos entre las 9 y las 21.
De modo que los turistas que hagan una escapada de compras tendrán por primera vez la opción de traer línea blanca.
Desde julio, el Gobierno de Javier Milei permite que estos grandes electrodomésticos ingresen al país como equipaje, pagando la carga impositiva de una importación y sin la franquicia fiscal para eximirlos, como rige para celulares y notebooks.
Si bien la Dirección General de Aduanas (ARCA) eliminó la prohibición vigente sobre la importación de electrodomésticos de línea blanca para uso personal, esta modificación, formalizada mediante la Instrucción IG‑2025‑3‑E‑ARCA‑DGADUA, habilita a los viajeros argentinos mayores de 16 años a ingresar hasta una unidad nueva por categoría (por ejemplo, una heladera, un lavarropas, un aire acondicionado, etc.), por año calendario, siempre que sea uso propio y sin fines comerciales.
Como antes de decidir habrá que empezar por consultar nomenclatura Mercosur, según cada posición arancelaria, de difícil acceso para el común de la gente, seguramente los que viajen y estén interesados averiguarán in situ y harán cuentas.
LE PUEDE INTERESAR
¿Habrá una muestra sobre el fondo del Mar Argentino?: el stream viral del CONICET sigue expandiéndose
Por ejemplo, aquellos que quieran comprar una heladera, deberán considerar el valor base que le da Aduana y a partir de ese número calcular un 14% de arancel, 21% de IVA, 11% de Ganancias (por ser bien de uso personal) y 2,5% de Ingresos Brutos.
Un caso práctico para tomar sería una heladera nueva facturada en US$ 400, cuya franquicia terrestre es de 300 US$, se excede 100 US$, con lo que pagaría 50 US$ más (50% del exceso).
Si bien se usa el nuevo régimen, el cálculo del arancel se hace de acuerdo al exceso sobre la franquicia terrestre, ya que el régimen general aplica fuera del equipaje tradicional.
Al añadirle ese componente fiscal para nacionalizarlo, el valor neto saltaría a AR$ 1,4 millones. Y a partir de ahí cargarle los costos de acarreo, si se contrarara un servicio para hacerlo.
La ponderación es muy diferente a la de traer una notebook o un smartphone, que tienen 0% de arancel porque están dentro de la franquicia de U$S300 como máximo por vía terrestre (o U$S500 en avión), y un 50% del valor si se excede ese tope.
El nuevo régimen de línea blanca no se puede superponer con la franquicia de equipaje tradicional: tributa en base al Régimen General de Importación, fuera de equipaje.
Todas estas salvedades fiscales que pesan sobre la línea blanca relativizan la conveniencia de comprar uno de esos electrodomésticos y cargarlo en el auto o camioneta.
Como sería cuestión de ver cada caso, es una incógnita prever cuántos se aventurarán a esta importación de equipaje.
En el vecino país también es finde largo, porque el 15 de agosto es el festivo por la Asunción de la Virgen María.
Entre el viernes y domingo se prevé una intensa movilización vial en la región central de Chile, con la llegada de unos 300.000 turistas, lo que concentra un 25% del total de viajeros que circularán en estas fechas.
Y con motivo del feriado del viernes 15 de agosto, algunos supermercados y malls de Chile ajustarán sus horarios de atención, mientras que otros operarán con normalidad.
La cadena Unimarc abrirá en su horario habitual, hasta las 21.30.
Jumbo atenderá normalmente en todas sus sucursales, hasta las 21.00. Respecto a Santa Isabel también funcionará con normalidad hasta las 21 en todas sus sucursales.
Líder abrirá de 8 a 21, sin cambios.
Los supermercados Tottus confirmaron que mantendrán su horario regular.
En cuanto a los centros comerciales, aquellos de las cadenas Cenco Malls, Parque Arauco y Mall Plaza mantendrán su funcionamiento habitual
Completar el formulario OM2153‑A online en el micrositio “Viajeros” del sitio de ARCA (parte de AFIP).
Declarar el artefacto como uso personal (declaración jurada).
Se genera una liquidación de arancel(es), la cual debe ser pagada para que el producto sea liberado por aduana.
Es indispensable llevar impreso o digital el comprobante de pago/documentación generada por el sistema para ingresar el electrodoméstico.
La medida no modifica las franquicias de equipaje: 300 US$ por persona vía terrestre/fluvial, 500 US$ vía aérea, que pueden acumularse entre familiares.
Si el valor de compra supera la franquicia, se cobra un arancel del 50% sobre el exceso.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí