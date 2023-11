Dominique Metzger confesó que tiene grandes problemas para pagar su casa

Así las cosas. Pero realmente, resulta un tanto llamativo semejante grado de sinceridad, sobre todo en una figura pública. Pero, la conductora de Canal 13 y TN contó lo difícil de la situación económica que enfrenta.

Por tanto, Dominique Metzger acudió a su honestidad para iluminar un drama que padece, una angustia que caló hondo en sus fibras y que la sumió en un estado adverso.

En este contexto, Dominique, reconoció con todas las letras las dificultades económicas que atraviesa y que se entrelazan con la inestabilidad general reinante por estos días. En su caso en particular, la dificultad en cuestión se relaciona con el crédito hipotecario que asumió hace un tiempo.

Asimismo, Dominique se refirió a su padecimiento por el presente socioeconómico: “Es imposible que no te conmueva, por algún lado, después salís y pensás qué más va a pasar, a veces me pasa que llega el finde y no quiero socializar con nadie, no quiero que me pregunten ni cómo está el dólar”. En este contexto, llegó al eje central de su pesadumbre, que es la obligación que adquirió con una entidad bancaria. “Esta realidad es muy compleja y dura, yo saqué un crédito hipotecario y me quiero pegar un corchazo y por otro lado pienso, qué bien que lo saqué”, confesó.

Por otra parte, agradeció la posibilidad de acceder a ese mecanismo financiero para adquirir una propiedad. “No tengo auto personal, no me lo puedo comprar, estoy comprando mi casa en cuotas con un crédito, con plata que me prestó mi tío que es un genio y es arquitecto”, señaló, al tiempo que finalmente se supo alguna intimidad sobre sus rutinas profesionales, ya que no cuenta en su poder con datos distintos a los ciudadanos por su posición en Telenoche: “Yo no tengo información privilegiada, eso no existe prácticamente en el mundo que me manejo, por un lado estoy en una situación muy afortunada por el lugar en el que estoy”, reveló la periodista.