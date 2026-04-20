Motochorros al acecho en el barrio El Mondongo

En la cuadra del robo, quedó el miedo por la inseguridad / web

Un nuevo hecho de inseguridad se registró en La Plata, donde una mujer y su hijo fueron víctimas de un asalto en la puerta de su vivienda de 64 y 119.

Según la denuncia, el hecho ocurrió cerca de las 23.20 cuando la víctima, de 52 años, regresaba a su domicilio. En ese momento, tras ingresar el auto al garaje con ayuda de su hijo, fue sorprendida por un delincuente que, simulando estar armado, la amenazó y le exigió la entrega de sus pertenencias. La víctima le dio una cartera con documentación personal, tarjetas, un teléfono celular y otros efectos.

Segundos después, ya dentro de la vivienda, constató que su hijo estaba siendo reducido por un segundo asaltante, de características similares, también con el rostro cubierto. Bajo amenazas, los delincuentes exigieron dinero en efectivo, logrando apoderarse de 500 mil pesos que la familia tenía guardados. No conformes con ello, también se llevaron el celular del joven.

Tras concretar el robo, ambos sujetos escaparon del lugar a bordo de una motocicleta tipo cross blanca, roja y negra.

La investigación quedó en manos de la fiscalía en turno, que busca avanzar con la identificación de los sospechosos.