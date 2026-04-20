Se define la suerte procesal del ex marido de Piparo

Juan Ignacio Buzali junto a su defensor. Hoy a las 11, el fallo / EL DIA

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 dará a conocer hoy el veredicto contra Juan Ignacio Buzali, el ex marido de la directora del Banco Nación, Carolina Piparo, acusado por la tentativa de homicidio de dos motociclistas a quienes atropelló al confundirlos con delincuentes en el barrio La Loma.

Conforme a la información aportada por fuentes del caso, el dictamen de los jueces se conocerá este lunes 20 de abril a partir de las 11.00.

El abogado Martín Miguel De Vargas, representante de uno de los particulares damnificados, consignó que pidió ocho años de prisión por un delito doloso, con intención de conseguir el resultado, mientras que la fiscalía solicitó seis años de cárcel por similar criterio. La defensa, por su parte, reclamó su absolución.

El hecho por el que el ex marido de Piparo llegó a juicio ocurrió el 1° de enero de 2021 a la madrugada cuando la actual directora del Banco Nación denunció haber sido víctima de un robo en la calle 47 entre 15 y 16, cuando descendían del vehículo para dejar a su padre en su domicilio.

En su testimonio, destacó que con Buzali fueron abordados por varias motos con ocupantes armados que le sustrajeron la cartera.

Después del robo, y en el momento en el que se dirigían a realizar la denuncia, la pareja creyó reconocer a los presuntos ladrones y los siguieron a bordo de un auto Fiat 500L negro con techo blanco.

“En la intersección de 21 y 40, Buzali embistió desde atrás a una moto en la que circulaban Luis Lavalle y un adolescente de 17 años, quienes resultaron heridos tras caer al pavimento”, señala la acusación.

Tras la investigación se comprobó que los dos ocupantes de la moto, uno de ellos menor, no tenían relación con el hecho delictivo.

Tras el atropello, Buzali fue detenido y estuvo en prisión durante dos años, hasta que su abogado Marcelo Peña logró su excarcelación.

Después esa medida aún se morigeró aún más con la libertad plena. Por eso ahora se plantea la duda: en caso de ser un fallo condenatorio, habrá que ver primero la pena y, para el caso que se establezca un escenario de más de tres años de prisión, saber si el criterio del Tribunal es nuevamente la detención o se espera el llamado doble conforme con el paso del expediente por Casación.

Son horas clave. La Justicia debe definir una causa de alta exposición pública por sus actores.