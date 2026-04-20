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Política y Economía |Una ejecución por 475 mil millones de pesos

El Ejecutivo explica en el Concejo los detalles del gasto municipal 2025

El Ejecutivo explica en el Concejo los detalles del gasto municipal 2025
20 de Abril de 2026 | 03:15
Edición impresa

El secretario de Hacienda y Finanzas de la Municipalidad, Sebastián Genatti, y su equipo acudirán hoy al Concejo Deliberante local a exponer los detalles del gasto de la Comuna en 2025. Se trata de unos 475 mil millones de pesos que el gobierno de Julio Alak ejecutó priorizando las mayores partidas a las áreas vinculadas a las obras, los barrios y la educación.

Genatti concurrirá al Salón Dorado del Palacio municipal acompañado por el flamante subsecretario de Hacienda y Finanzas, Matías Remes Lenicov, y el titular de la Agencia Platense de Recaudación (APR), Carlos Mongan, además de los funcionarios de los entes autárquicos de la Comuna: el Ematur, Ente del exBanco Municipal y el Mercado Regional.

Los funcionarios de Alak explicarán a los concejales del oficialismo y la oposición, que deberán votar el expediente, cómo se administraron los fondos municipales el año pasado, según su origen, para que luego la presentación sea tratada en la comisión de Hacienda, que preside el peronista Pablo Elías, antes de llegar al recinto de sesiones.

Según consta en el proyecto que el gobierno local giró al deliberativo, el año pasado la Municipalidad ejecutó 475 mil millones de pesos, de un total de recursos percibidos del orden de los 479 mil millones, siendo las secretarías con el mayor gasto las de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos; la de Educación y la Secretaría General, a cargo de las delegaciones comunales.

Como viene publicando EL DIA, de un total de recursos percibidos de 479.091.244.143,67 pesos, la gestión de Julio Alak ejecutó el año pasado un total de 475.656.914.883,46 pesos.

Respecto de la recaudación propia, el total percibido por el Municipio de la tasa de Inspección en Seguridad e Higiene, que abonan los comercios, fue de 91.393.316.321 pesos, mientras que la tasa de Servicios Urbanos Municipales (SUM), que abonan los frentistas, fue de 40.445.061.044 pesos.

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En tanto, por Coparticipación, la Comuna percibió el año pasado 114.675.141.378 pesos. Por contribuciones provinciales, se cobraron 11.571.619.099 pesos.

Al igual que en los ejercicios anteriores, la gestión de Alak enfocó el gasto de la Comuna a la secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, que tuvo una ejecución de recursos total de 257.013 millones de pesos. En el ejercicio 2024, el área encargada de las obras en el espacio público, y la pavimentación y obras hidráulicas en los barrios, principalmente, había gastado 105.595 millones.

Con una inversión mucho menor, en segundo lugar quedó la secretaría de Educación, que ejecutó un gasto total de 35.676.937.594 pesos. En 2024 este área también estuvo en segunda instancia en términos de gasto total, en ese momento con una ejecución de 27.302 millones de pesos. Le sigue en orden de fondos ejecutados la Secretaría General, encargada de coordinar las 24 delegaciones municipales. Esta cartera tuvo un gasto de 33.973.635.036 pesos. Entre otras, una de las secretarías que también resultó destacada por su asignación de fondos fue Salud, que tuvo una ejecución de 17.802 millones de pesos.

 

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