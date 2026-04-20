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Opinión |Gestos financieros

La ayuda de organismos de créditos a la Argentina

La ayuda de organismos de créditos a la Argentina

Redacción AP

20 de Abril de 2026 | 03:12
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En el marco de la estrategia de Argentina para hacer frente a los próximos vencimientos de deuda, el Banco Interamericano de Desarrollo anunció que prevé otorgar al país una garantía de 550 millones de dólares para la negociación de créditos privados que se sumaría a la que busca brindarle el Banco Mundial. El anuncio se produjo luego de una reunión del ministro de Economía argentino Luis Caputo con el presidente del BID, Ilan Goldfajn, en Washington, donde tuvo lugar la Asamblea de Primavera del Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Supuso otro gesto de apoyo de los organismos de crédito al gobierno del mandatario ultraliberal luego de que el FMI aprobó la segunda revisión del programa de facilidades extendidas firmado con Argentina hace un año, lo que activa un desembolso de 1.000 millones de dólares.

Las buenas noticias en materia de financiación se producen en momentos en que surgen contratiempos en la macroeconomía debido a una aceleración de la inflación en marzo de 3,4%, la más alta en un año, y una caída de la recaudación tributaria.

El Grupo Banco Interamericano de Desarrollo dijo que prevé “la provisión una garantía por 550 millones de dólares, que se sumará a las aportadas por otros organismos multilaterales” en un comunicado en el que afirmó que busca “acelerar su respaldo a la Argentina con un financiamiento récord que podría superar los 7.200 millones de dólares en 2026” y más de 5.000 millones en operaciones con el sector público que incluyen financiamiento a proyectos.

El organismo destacó que Argentina ha hecho “un gran esfuerzo para estabilizar su economía”.

El gobierno de Milei apuesta a recabar préstamos privados con garantías de organismos internacionales para cubrir los próximos vencimientos de deuda de julio por unos 4.200 millones de dólares. Aspira a hacerlo a tasas más bajas que las disponibles en los mercados internacionales y sin emplear reservas del Banco Central.

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“Nuevo respaldo a Argentina, esta vez por parte del BID. Esto nos permitirá refinanciar deuda más cara por deuda más barata, reduciendo el costo financiero para todos los argentinos“, celebró Caputo en su cuenta de X.

En tanto el Banco Mundial señaló que “está trabajando en una garantía de hasta 2.000 millones de dólares para ayudar a refinanciar una porción relevante de la deuda de Argentina“, reducir costos de financiamiento y crear mejores condiciones para un mayor flujo de inversión privada.

Según indicó Caputo a medios de prensa “ellos nos proveen el financiamiento con su garantía... buscan los recursos”.

Las operaciones están sujetas a la aprobación de los directorios ejecutivos de ambos organismos.

 

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