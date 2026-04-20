Maratón solidaria para el hospital de Niños local

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Miles de atletas participaron ayer de la maratón en la República de Los Niños: la 14a edición de la Maratón de la Defensoría, un evento que combina deporte y solidaridad y que este año recaudó más de 53 millones de pesos a total beneficio del Hospital de Niños de La Plata.
La maratón fue organizada por la Defensoría del Pueblo junto al Hospital de Niños y su cooperadora, la Fundación Ludovica y la Municipalidad de La Plata.
También hubo actividades recreativas y gastronómicas.
Los resultados fueron los siguientes:
Los primeros puestos de los 10K masculinos fueron para: 1° Gonzalo Fernández; 2° Mauro Tarrabé; 3° Octavio Parini.
Los primeros puestos de los 10K femeninos fueron para: 1° María Luz Rosat; 2° Carolina Loreto; 3° María Sol Rodríguez.
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Según los organizadores, en esta edición se recaudaron 53.295.254 pesos, que serán donados en su totalidad al Hospital de Niños Sor María Ludovica.
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