La inflación tras el 3,4%, ¿puede volver a bajar?

La suba del 3,4% en la inflación de marzo que el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (Indec) publicó la semana fue un dato incómodo para el Gobierno. El propio presidente, Javier Milei, reconoció que el número era “malo”, que le “repugnaba” y pidió “paciencia”. Además, atribuyó el salto a cuestiones políticas, a la guerra en Medio Oriente y a factores de estacionalidad.

Sin embargo, el trasfondo del aumento de precios parece ir más allá de la caída en la demanda de dinero, la manipulación de las tasas de interés o la “falsa” estacionalidad, ya que “son insuficientes para explicar la tendencia general del proceso”.

Así lo advirtió un informe de la consultora Epyca, al detallar las razones y factores por los que la tasa de inflación habría pasado del proceso de desinflación a la aceleración nuevamente.

A comienzos de la gestión, la baja de la inflación fue algo notorio y no tardó en llegar. En pocos meses pasó de empezar con dos dígitos a uno, algo que no se veía hace tiempo en la Argentina.

A pesar de eso, la caída desinflacionaria se atribuye a la licuación del salario real y al atraso cambiario.

“Ese esquema se agotó alrededor de mayo-junio de 2025: no es casualidad que los salarios recuperasen niveles de dos años atrás y el dólar comenzase a subir hasta tocar el techo de la banda cambiaria justo en esos meses posteriores, mientras la inflación empezaba estos diez meses consecutivos de alza”, indicó el reporte de la consultora.

En mayo del 2025, la inflación tocó su número más bajo en años. A partir de ahí, esa tendencia no logró continuar y desde junio hasta hoy el indicador no volvió a bajar.

El propio Fondo Monetario Internacional (FMI) alertó que la suba escalonada de la inflación genera un problema cambiario, tanto por la apreciación real del tipo de cambio como por la dificultad para acumular reservas internacionales.

Esto genera problemas sobre el pretendido equilibrio fiscal que pregona en el Gobierno y, al intensificarse, surgen distintos inconvenientes. Conflictos con distintas provincias por la falta de transferencia de fondos, con las empresas de transporte por los subsidios y con proveedoras de bienes y servicios a las que estaría pateándoles los pagos.

“Son tácticas contables para evitar que no se ‘pierda’ el equilibrio fiscal”, señaló el mencionado documento de Epyca.

Pese a eso, se proyecta que el dato de abril sea menor y retome el sendero a la baja.

“Hoy el Gobierno intenta volver a usar el tipo de cambio como ancla, aprovechando la liquidación de la cosecha gruesa y por ende la abundante oferta en el mercado cambiario”, concluyó el infoerme, pero alertó: “El riesgo es repetir el comportamiento de 2025: un primer semestre de apreciación pero seis meses finales donde la demanda supere a la oferta de dólares. El tipo de cambio ‘de equilibrio’ no debería diferenciarse por semestres; pero tampoco puede haber un equilibrio si -por nombrar un ejemplo de distorsión regulatoria- el Banco Central mantiene los encajes en niveles récord para contener que esos pesos demanden dólares”.