“Amigo de Israel”: Netanyahu recibió a Milei

De la mano caminaron Netanyahu y Milei rumbo al ensayo de un acto por la independencia de Israel/ ap

“Un gran amigo de Israel”. Así lo calificó el primer ministro de ese país, Benjamin Netanyahu, al presidente Javier Milei. Ambos encabezaron ayer una conferencia conjunta, donde no solo se anunció avances en conectividad y tecnología, sino también una iniciativa política de alcance regional.

Durante su discurso, Milei confirmó que “a partir de noviembre comenzará a funcionar la primera ruta aérea directa de la historia entre Buenos Aires y Tel Aviv”, y destacó que este paso representa “una unión moral, espiritual y política” entre ambos países. Además, subrayó que el objetivo es profundizar un vínculo que calificó como “inquebrantable”.

En el plano tecnológico, el mandatario anunció la firma de un memorándum de entendimiento en inteligencia artificial y adelantó que ambos países trabajarán en el desarrollo conjunto de modelos, formación de especialistas y aplicación en sectores productivos. “Las naciones que creen en la libertad deben liderar el cambio”, afirmó, al posicionar a la Argentina como potencial “hub de inteligencia artificial del mundo”.

Con alcance latinoamericano

Pero uno de los anuncios más destacados fue la presentación de los llamados “Acuerdos de Isaac”, una iniciativa que busca replicar en América Latina el espíritu de los Acuerdos de Abraham. Según explicó Milei, el objetivo es fortalecer vínculos diplomáticos, comerciales y estratégicos con Israel, además de coordinar acciones contra el terrorismo, el antisemitismo y el narcotráfico.

Los Acuerdos de Isaac, respaldados por Estados Unidos, son una iniciativa para impulsar los lazos de Israel con América Latina, a imagen de los Acuerdos de Abraham, en virtud de los cuales varios países árabes normalizaron sus relaciones con Israel durante el primer mandato de Trump. Netanyahu destacó que lo mismo puede suceder en relación con países de América Latina con “objetivos comunes” y “valores compartidos”.

En su discurso, el Presidente también hizo referencia al contexto internacional y reivindicó el rol de Estados Unidos, al mencionar el liderazgo de Donald Trump en Medio Oriente. Recordó los atentados contra la AMIA y la Embajada de Israel en Argentina, y reafirmó el compromiso de su gobierno en la lucha contra el terrorismo y el reclamo de justicia.

Finalmente, Milei reiteró su intención de trasladar la embajada argentina a Jerusalén “cuando las condiciones lo permitan”, y cerró con un mensaje político y simbólico: “Hoy más que nunca debemos mantenernos unidos como naciones hermanas”.

Netanyahu elogió en público a Milei por mostrar “claridad moral” al estar del lado de Israel.

Y en su cuenta de la red social X un video en el que se lo ve de buen humor abrazando a Milei y a su hermana, Karina. “Bienvenido a Israel, bienvenido a Jerusalén, mi amigo, Presidente de Argentina Javier Milei, un gran amigo del Estado de Israel. Israel y Argentina están juntas, más fuertes que nunca”, escribió.

La visita se da en un contexto de alta tensión en la región y consolida el alineamiento estratégico de la Argentina con Israel.

La primera actividad de Milei en territorio israelí -su tercera visita desde que es Presidente- fue la visita al Muro de los Lamentos, en la Ciudad Vieja de Jerusalén, considerado el lugar más sagrado donde se permite rezar a los judíos. También visitó el lugar en febrero de 2024 y en junio de 2025.

El Presidente rezó, emocionado, durante varios minutos, y luego se abrazó el embajador argentino en Israel, Axel Wahnish, también rabino y su guía espiritual.

Volvió a cantar

Quizás fuera de agenda, Milei cerró su primera jornada con una sorpresa para los israelíes, no para los argentinos. Participó de un ensayo general del acto de encendido de antorchas por el 78 aniversario de la Independencia de Israel, que tendrá lugar el martes a la noche en el emblemático Monte Herzl. El Presidente subió al escenario, tomó el micrófono y cantó “Libre”, la canción que inmortalizó Nino Bravo junto a dos figuras prominentes del espectáculo israelí.