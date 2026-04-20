Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |Tercera visita En plena crisis de Medio oriente

“Amigo de Israel”: Netanyahu recibió a Milei

Reafirmaron la alianza entre los dos países. Habrá un vuelo directo entre Tel Aviv y Buenos Aires. El argentino rezó en el Muro de los Lamentos y cantó en un escenario

“Amigo de Israel”: Netanyahu recibió a Milei

De la mano caminaron Netanyahu y Milei rumbo al ensayo de un acto por la independencia de Israel/ ap

20 de Abril de 2026 | 03:22
Edición impresa

“Un gran amigo de Israel”. Así lo calificó el primer ministro de ese país, Benjamin Netanyahu, al presidente Javier Milei. Ambos encabezaron ayer una conferencia conjunta, donde no solo se anunció avances en conectividad y tecnología, sino también una iniciativa política de alcance regional.

Durante su discurso, Milei confirmó que “a partir de noviembre comenzará a funcionar la primera ruta aérea directa de la historia entre Buenos Aires y Tel Aviv”, y destacó que este paso representa “una unión moral, espiritual y política” entre ambos países. Además, subrayó que el objetivo es profundizar un vínculo que calificó como “inquebrantable”.

En el plano tecnológico, el mandatario anunció la firma de un memorándum de entendimiento en inteligencia artificial y adelantó que ambos países trabajarán en el desarrollo conjunto de modelos, formación de especialistas y aplicación en sectores productivos. “Las naciones que creen en la libertad deben liderar el cambio”, afirmó, al posicionar a la Argentina como potencial “hub de inteligencia artificial del mundo”.

Con alcance latinoamericano

Pero uno de los anuncios más destacados fue la presentación de los llamados “Acuerdos de Isaac”, una iniciativa que busca replicar en América Latina el espíritu de los Acuerdos de Abraham. Según explicó Milei, el objetivo es fortalecer vínculos diplomáticos, comerciales y estratégicos con Israel, además de coordinar acciones contra el terrorismo, el antisemitismo y el narcotráfico.

Los Acuerdos de Isaac, respaldados por Estados Unidos, son una iniciativa para impulsar los lazos de Israel con América Latina, a imagen de los Acuerdos de Abraham, en virtud de los cuales varios países árabes normalizaron sus relaciones con Israel durante el primer mandato de Trump. Netanyahu destacó que lo mismo puede suceder en relación con países de América Latina con “objetivos comunes” y “valores compartidos”.

En su discurso, el Presidente también hizo referencia al contexto internacional y reivindicó el rol de Estados Unidos, al mencionar el liderazgo de Donald Trump en Medio Oriente. Recordó los atentados contra la AMIA y la Embajada de Israel en Argentina, y reafirmó el compromiso de su gobierno en la lucha contra el terrorismo y el reclamo de justicia.

LE PUEDE INTERESAR

Semana clave en el caso Adorni por la compra de un departamento

LE PUEDE INTERESAR

Casi 100 mil empleos menos en la Provincia en los últimos dos años

Finalmente, Milei reiteró su intención de trasladar la embajada argentina a Jerusalén “cuando las condiciones lo permitan”, y cerró con un mensaje político y simbólico: “Hoy más que nunca debemos mantenernos unidos como naciones hermanas”.

Netanyahu elogió en público a Milei por mostrar “claridad moral” al estar del lado de Israel.

Y en su cuenta de la red social X un video en el que se lo ve de buen humor abrazando a Milei y a su hermana, Karina. “Bienvenido a Israel, bienvenido a Jerusalén, mi amigo, Presidente de Argentina Javier Milei, un gran amigo del Estado de Israel. Israel y Argentina están juntas, más fuertes que nunca”, escribió.

La visita se da en un contexto de alta tensión en la región y consolida el alineamiento estratégico de la Argentina con Israel.

La primera actividad de Milei en territorio israelí -su tercera visita desde que es Presidente- fue la visita al Muro de los Lamentos, en la Ciudad Vieja de Jerusalén, considerado el lugar más sagrado donde se permite rezar a los judíos. También visitó el lugar en febrero de 2024 y en junio de 2025.

El Presidente rezó, emocionado, durante varios minutos, y luego se abrazó el embajador argentino en Israel, Axel Wahnish, también rabino y su guía espiritual.

Volvió a cantar

Quizás fuera de agenda, Milei cerró su primera jornada con una sorpresa para los israelíes, no para los argentinos. Participó de un ensayo general del acto de encendido de antorchas por el 78 aniversario de la Independencia de Israel, que tendrá lugar el martes a la noche en el emblemático Monte Herzl. El Presidente subió al escenario, tomó el micrófono y cantó “Libre”, la canción que inmortalizó Nino Bravo junto a dos figuras prominentes del espectáculo israelí.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Fuerte agenda internacional en medio del agite interno
Multimedia

De la mano caminaron Netanyahu y Milei rumbo al ensayo de un acto por la independencia de Israel/ ap

El presidente Javier Milei cantado “Libre” con los artistas locales, Mali Levi y Rotem Cohen /AP

El presidente Javier Milei rezando en el Muro de los Lamentos

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Empleos en La Plata y la Región: los clasificados de EL DIA, gratis para los que buscan trabajo

VIDEO.- Tránsito fuera de control este sábado en La Plata: múltiples choques, vehículos dañados, fugas y un herido grave

Juana Viale dio detalles de la salud de Mirtha Legrand y confirmó que la reemplazará en la mesa de esta noche
+ Leidas

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Boca

Piovi: “Como equipo tenemos que mejorar”

“Gimnasia tiene eso, parece que nos gusta sufrir”

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de River

Luis Brandoni pudo celebrar los 86 años con su familia

En España, operaron de urgencia al ministro Bianco

VIDEO. Sacale una foto: Boca ganó en el Monumental

Edgardo Lluravel
Últimas noticias de Política y Economía

Semana clave en el caso Adorni por la compra de un departamento

Casi 100 mil empleos menos en la Provincia en los últimos dos años

La inflación tras el 3,4%, ¿puede volver a bajar?

VIDEO. “Sin reforma política, la Provincia no tiene salida a la asfixia financiera”
Policiales
Tránsito descontrolado: en horas de dolor, los choques no frenan
Dos menores implicados en un crimen, cara a cara con la Justicia
Abrieron una camioneta y se llevaron $7 millones
Tensión por una persecución policial con tiros y detenidos
Se define la suerte procesal del ex marido de Piparo
Deportes
Piovi: “Como equipo tenemos que mejorar”
“Gimnasia tiene eso, parece que nos gusta sufrir”
VIDEO. Sacale una foto: Boca ganó en el Monumental
Úbeda: “Este triunfo tiene muchísima importancia para todos nosotros”
“Es imposible que no te pegue perder un clásico”
Espectáculos
Agua y aceite: la guerra fría entre Zendaya y Sydney Sweeney
Juanita al frente: cómo sigue la salud de Mirtha
Adiós a María Nieves, ícono de la danza en el tango
Adabel desmintió crisis: “Me causa gracia”
Luis Brandoni pudo celebrar los 86 años con su familia
Información General
¿Horneros zurdos y diestros?: la hipótesis sobre el enigma de sus nidos
Comunidades en redes que exaltan la violencia tras del tiroteo escolar
Los números de la suerte del lunes 20 de abril de 2026, según el signo del zodíaco
Los números de la suerte del sábado 19 de abril de 2026, según el signo del zodíaco
La Saladita de la Bristol: la trama de un negocio millonario

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla