El apoyo de Milei a Macri para las elecciones de Boca: "Me da unas ganas locas de volver"

En Boca, las elecciones se acercan y los candidatos se sacan chispas. La fórmula Ibarra-Macri quiere destronar a Juan Román Riquelme y, en este contexto, quien ingresó en la puja es Javier Milei, presidente electo de Argentina.

El libertario aseguró que la última vez que fue a La Bombonera fue en la despedida de Martín Palermo, a quien Macri quiere como director técnico en caso de ganar. Así, el mandatario electo apoyó este regreso, tanto del dirigente como del ex jugador.

“Cuando Martín Palermo se retiró del fútbol en la cancha de Boca, mi tristeza fue tan grande que ya nunca más volví a la Bombonera. Si ahora vuelve como DT, me dan unas ganas locas de volver”, escribió Milei en Twitter.

Tras la victoria de Platense ante Sarmiento, Palermo admitió: “Desde que empecé mi carrera como entrenador, siempre que me preguntaron cuáles eran mis sueños dije que eran los de dirigir a Boca y a Estudiantes. Hoy estoy con la posibilidad de que Ibarra me tenga en consideración y con la posibilidad de cumplir ese sueño. Si las cosas se dan, tengo la posibilidad de ser técnico de Boca”.

Palermo sigue siendo, desde el 2011 cuando se retiró, el máximo goleador de Boca. En 2012 comenzó su carrera como DT, dirigiendo en Argentina, en México y en Chile.

Milei, quien aseguró ser hincha de Boca, aseguró que dejó de seguir al club cuando “el populismo se instaló en el club”, en relación al desembarco de Riquelme como dirigente.

"Era de Boca hasta que el señor Angelici lo trajo a Riquelme a robar. No era un poquito de Boca, era intensamente de Boca, tengo estrella en el museo y palco. Bastante tengo con vivir en un país populista para además ser hincha de un equipo populista. Y cuando lo repatriaron a Gago me hice anti. Cómo pueden traer a un cinco que no marque, Gago tiene menos marca que La Salada", sostuvo tiempo atrás.

Macri fue presidente durante doce años, desde 1995. Milei, su aliado político, le aseguró su apoyo para recuperar la “grandeza y brillo” en caso de ganar las elecciones en la institución de La Boca.