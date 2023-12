¿La primera baja de Domínguez? Santiago Núñez, entre México y la Libertadores con Estudiantes

Estudiantes cerró el 2023 de gran manera. La obtención de la Copa Argentina no sólo le significó al Pincha boleto a la Copa Libertadores del 2024, sino el hecho de revalorizar a todo su plantel. Ante esto, varios de ellos son buscados por el fútbol del exterior, como es el caso de Santiago Núñez.

El defensor, que se ha asentado en el once albirrojo con Eduardo Domínguez, está en la mira del Santos Laguna. Sobre eso y varias cosas más dialogó con “El equipo deportivo”, en FM La Redonda.

Actualmente en su Roque Pérez natal, el central repasó sus primeros pasos en el Pincha y las razones que lo llevaron a imponerse a nombres importantes y con trayectoria con los que comparte plantel.

“La competencia siempre fue sana. Siempre, para el que le tocaba jugar, eran palabras de aliento. Mismo los más grandes, como Lucho (Lollo), como Fede (Fernández), como el Chiqui (Noguera). Siempre, antes de salir a la cancha, daban una indicación”, remarcó en cuanto a sus compañeros. “Eso te daba mucha tranquilidad y sabías que, más allá de que sea el puesto de cada uno, que el compañero que esté atrás te dé ese aliento, es algo bueno para nosotros. Eso también es lo que armó este grupo. Yo valoro un montón todo lo que me aconsejaron ellos. Y les estoy muy agradecido”, completó el campeón de Copa Argentina.

Sobre su llegada al Pincha, tras quedar libre de Racing, recordó: “A fines de 2018 quedé libre. Y fue un golpe muy fuerte porque era la primera vez que me pasaba. Fue algo feo. Pero por suerte toda mi familia siempre estuvo para mí. Todos mis amigos, que me decían que no tenía que dejar de hacerlo. Entonces eso fue algo que me tiró para adelante”, sostuvo. “En pleno enero se jugaron unas semifinales acá en mi pueblo y Juani Colombo estaba justo ahí. Él me dijo que había una posibilidad y que uno de los chicos del pueblo que se iba a probar, se bajó y que iba a hablar con la gente del club para ver si me daba la prueba. Se dio, fui y tuve la posibilidad de quedar”, repasó en cuanto a ese giro del destino.

Ahora, ya campeón, está ante la posibilidad de un traspaso o quedarse a jugar la Libertadores con el Pincha.

“Sé que está la posibilidad. Tengo ganas y un poco de miedo de salir de acá, y con lo que me voy a encontrar. Pero todavía no hay nada concreto. Estoy disfrutando de las vacaciones, de ser parte de Estudiantes. Del año que viene jugar la Libertadores. Por ahora estoy muy contento acá y disfrutando de lo que se logró”, concluyó Núñez.