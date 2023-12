Los muñecos que arderán en La Plata zafaron del chaparrón, pero siguen en guardia: crece la lista de momos

La fuerte lluvia que afectó esta madrugada a la Ciudad sorprendió a los platenses. Y los más preocupados fueron quienes se encuentran ultimando los detalles del armado de los muñecos que arderán a fin de año en La Plata. En una recorrida que hizo EL DIA este jueves, se pudo comprobar que la gran mayoría no sufrió daños por las inclemencias del tiempo, pero aseguraron que seguían en guardia ya que se esperan tormentas hacia la tarde, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Se observó que muchas de las estructuras que se quemarán en el marco de la tradición platense para despedir el 2023 se encontraban cubiertas con nylon u otro tipo de material impermeable, a modo de protección de posibles precipitaciones que aún podían llegar a afectar a nuestra región este mañana. Es que muchos se quedaron anoche haciendo "guardia" al lado de los momos para que no sufran ataques vandálicos y en este caso sirvió para resguardarlos del agua. Otros llegaron a trasladarlos a sitios techados.

Lo cierto es que por disposición municipal, los muñecos ya deben permanecer a la intemperie y no pueden ser guardados en lugares cerrados. Es por ese motivo que la gran mayoría se encontraba en donde se prenderán fuego en las primeras horas del próximo año. De todas formas, hicieron malabares para que no sean alcanzados por las fuertes lluvias y si bien ya saben que una nueva tormenta puede decir presente en la zona, ya tomaron los recaudos necesarios para que no los afecte.

Cierre de inscripción

En otro orden de cosas, la Municipalidad local dio tiempo hasta este jueves 28 de diciembre para anotar a los muñecos que arderán el 1ro de enero. Es por eso que aquellos vecinos y vecinas que tengan interés en inscribir sus proyectos para formar parte de esta histórica celebración, tendrán tiempo de hacerlo hasta hoy a las 14 en la oficina de Inspección (1° Piso) del edificio de Control Ciudadano, ubicado en la intersección de 20 y 50.

Según la normativa vigente, los interesados deberán presentar los siguientes requisitos para poder inscribir a sus momos: ser mayor de 21 años; presentar copia de DNI del responsable; llevar un boceto con las dimensiones del muñeco; y completar planilla de inscripción. Se recordó que los muñecos no pueden exceder los seis metros de alto, tres metros de ancho y tres metros de largo; su emplazamiento debe contemplar un radio de seguridad de tres veces su altura; que puede instalarse en la calle cinco días antes de la fecha de la quema.

Asimismo, para garantizar la seguridad de quienes asistan a la quema y evitar molestias y daños auditivos en personas y animales, no está permitido colocar pirotecnia dentro de las estructuras.

Las estructuras, además, deben estar ubicadas a una distancia mínima de 30 metros de cabinas de gas domiciliarias y de 250 metros de bocas de expendio de combustible; al tiempo que está prohibido emplazarlos en terrenos con tendido enterrado de cañerías de conducción de fluidos de combustible. También deben distanciarse al menos 300 metros entre sí, salvo en el parque lineal de Avenida Circunvalación donde pueden estar a 100 metros; se prohíbe que estén montados debajo de cableados o arbolados; ni a menos de 200 metros de hospitales u otros centros de salud.

Quienes estén armando un muñeco en algún barrio de La Plata, Berisso o Ensenada, puede enviar las fotos al WhatsApp de EL DIA (+54 9 221 477-9896) e informar a qué hora se quemará y en qué dirección para sumarlo a la lista de momos que arderán en las primeras horas del 2024.

Uno por uno, los muñecos que arderán en La Plata

El listado de los momos que se quemarán va creciendo día a día y esta es la nómina actualizada al momento:

- Halloween: 25 y 55

- La Guardia del Dragón: Echeverría entre Remedios de Escalada y Martín Coronado, Punta Lara

- Bob Esponja: 65 y 142

- Bob Esponja: 82 entre 17 y 18.

- Larguirucho: 124 y 51

- Larguirucho, Hijitus y Oaky: 10 y 32

- Wall E: 160 y 47

- Castillo, dragón y caballeros medievales: 137 y 52

- Mike Wazousky: 78 bis y 6

- Monster Inc.: 79 entre 136 y 137

- El Hombre Araña: 22 entre 82 y 83

- Raven de Jóvenes Titanes: 145 entre 521 y 522

- Piolín y Silvestre: 518 entre 22 y 23

- La Monja: 51 entre 124 y 125

- La familia de Peppa Pig: 4 y 32

- Digital Circus: 77 entre 136 y 137

- El mundo de Ghibli: 172 e/ 46 y 47

- Phineas y Ferb : 15 entre 102 y 104, Punta Lara

- Me$$iento un dólar: 10 y 521

- Emanuel de Ke Personajes, Fer Palacios y Duki: 38 y 22

- Plim Plim: 6 y 80 bis

- Chimuelo: 66 y 20

- Los pinguinos de Madagascar: 116 y 521

- Bob Esponja y casita de Bob Esponja 13 entre 154 y 155 de Berisso

- Peppa Pig: 30 entre 66 y 67

- Bart y Homero Simpson: 525 entre 25 y 26.

- Super Mario MDT: 31 y 54

- Mazinger Z: 65 y 17

- Among Us: 185 y 41 de Lisandro Olmos

- Rodri y Benson: 25 y 71

- Hulk: 66 y 157

- T-Rex: 149 y 55

- Toy Story: 121 y 36

- Stranger Things: 133 entre 41 y 42

- Meteoro con Chito y el Mach5: 19 y 43

- Señor Cara de Papa y Marcianitos de Toy Story (Grupo Gambier): 133 y 50

- Los Locos Adams, el Grinch y Michael Jackson: 152 entre 72 y 72 bis

- Muñeco de jengibre - Shrek: 7 y 520 bis



- Intensamente: 13 entre 72 y 73



- Mario Bross: 131 y 49

- El viaje de Chihiro 19 y 39

- Trucus: 30 y 66

- Furia de Intensamente: 142 bis y 529

- Increíble Hulk: 157 y 66

- Pacman: 76 entre 19 y 20

- Zamba y San Martín: 10 y 40

- Bob Esponja: 602 entre 127 y 128

- La Guarida del Dragón: 16 y 78

- Los Pingüinos de Madagascar: 13 entre 94 y 95

- Los Simpsons: 26 y 68

- Olaff: 99 entre 1 y 2

También habrá otras figuras en 31 y 56; 19 entre 76 y 77; 25 y 58.