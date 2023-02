El "Papu" Gómez mostró cómo está su tobillo y remarcó: "Di todo de mí por ganar la Copa del Mundo"

Este jueves, Alejandro "Papu" Gómez, actual jugador del Sevilla de España e integrante del equipo campeón del mundo con Argentina, subió una historia a redes sociales que llamó la atención en los fanáticos del ex Arsenal y San Lorenzo, entre otros.

El volante ofensivo está siendo operado de una artroscopia en su tobillo derecho, tras una lesión que sufrió en uno de los encuentros del mundial de Qatar 2022.

En el posteo, hizo alusión a lo que le costó levantar la Copa del Mundo y todo el camino que tuvo que hacer, pero más que nada afirmó que lo dio todo a pesar del dolor en su tobillo.

“Así empezó todo, no me arrepiento de nada. Di todo de mí por ganar la Copa del Mundo y hoy mi tobillo lo está pagando, pero que hermoso fue ese sacrificio, ese mismo esfuerzo que hice para volver dos meses después en el Sevilla, intentándolo todo", comenzó manifestando.

Luego, en esa misma línea, añadió: "Toca operarme porque eso que hicimos no bastó para mejorar el tobillo. Toca barajar y dar de nuevo. No será nada fácil, iré día a día, con la convicción y la tranquilidad de dar todo de mi como lo he hecho siempre”.