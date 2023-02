Otra jornada con corte de luz y poca agua

Vecinos de la zona de la estación de trenes, en Barrio Hipódromo ayer por una serie de cortes de luz que vienen padeciendo, a diario, desde el fin de semana, según esas quejas. La interrupción, que en la víspera afectó en horas de la tarde, se extendió más allá de la zona, hacia la cuadra de 47 entre 2 y 3.

Ya en horas de la noche, los problemas seguían en el alumbrado público, sobre la zona de diagonal 80. Desde Edelap, se señaló que se trataba de “una interrupción puntual” en el área y anoche se buscaba darle solución.

Contra las quejas de vecinos de la zona de 43 y 116, desde la empresa prestataria del servicio se indicó que “no tuvieron salidas de servicio prolongado, lo que pueden haber tenido son maniobras en la red que no son fallas. Sí, son interrupciones de muy corta duración”. Eso, hasta ayer, cuando se señaló que ocurrió “una salida del servicio que afecta a un par de manzanas puntuales de la cual nos estamos ocupando”.

Los problemas en la zona no se terminan con el martirio de la falta de luz. Para los consorcistas del complejo de departamentos de 166 entre 42 y 43, es un verano con el combo completo: también tienen repetidos cortes de agua. “Seguimos sin entrada de agua a los edificios con el agravante desde que poco antes del mediodía comenzaron cortes de luz intermitentes y cuando vuelve el servicio la tensión es tan baja que el estabilizador no me permite encender la bomba y tampoco funcionan los ascensores”, dijo uno de los vecinos que habló con este diario y añadió que “una señora de 84 años que vive sola acá en el edificio tuvo que ser internada porque se descompensó y este mediodía (ayer) otra vecina que tiene llave del departamento la encontró desvanecida y deshidratada. Cada día todo empeora”, lamentó el portavoz del reclamo en el complejo de más de medio centenar de viviendas.

escuelas sin gua

Padres de estudiantes que concurren al complejo conformado por las escuela N° 21, “Agustín B. Gambier” (de 62 entre 139 y 140) y la Técnica N°3 de 63 y 139, reclaman por la falta de agua, a pocos días del comienzo de un nuevo año lectivo.

“En estos momentos, los docentes tienen que quedarse en la escuela sin tomar agua y sin poder disponer de un baño limpio”, se indicó en una nota enviada a este diario.

El problema afecta a los propios alumnos y se intensifica con la actual ola de calor.

En estos momentos, los chicos deberían estar cursando la etapa de compensación dentro del establecimiento. “Es un riesgo para la salud y siempre se suspenden las clases”, agregaron.

La situación se replica en todo el barrio. Sin embargo, el reclamo se centraliza en la institución educativa. “La escuela hizo los reclamos a Absa pero ni siquiera mandaron el camión a cargar la cisterna”, cerraron los vecinos y padres afectados.

También se reclamó ayer por la falta de presión en la zona de 5 y 77, “desde hace dos semanas”.