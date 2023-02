El boxeador Jeremías Ponce cayó ante el puertorriqueño Matías y se frustra el sueño mundial

El argentino Jeremías Ponce vio frustrada en la madrugada del domingo la posibilidad de consagrarse campeón mundial de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) en la división Superligero al perder la pelea que sostuvo con el puertorriqueño Subriel Matías en la ciudad de Minneapolis.



El púgil bonaerense, de 26 años, cayó en el quinto round de la pelea estelar celebrada en The Armory, de la capital del estado de Minnesota. Una vez concluido el asalto, los colaboradores y conductores del boxeador argentinos resolvieron el abandono, cuando se disponía a empezar el sexto capítulo.



“Mi esquina me conoce mejor que nadie. Y a veces es mejor tomar la decisión un minuto antes que un minuto después. Yo quería continuar", expresó Ponce a la señal ESPN, una vez concluido el pleito.



El oriundo de José Mármol, que subió al cuadrilátero con la música de La Renga de fondo (sonó el tema ‘Panic show’), desarrolló un intenso plan de pelea desde el comienzo. Buscó prevalecer sobre el centro del ring y desde allí conectar los mejores golpes ante un adversario que tampoco rehuyó al contacto continuo. Entonces, la estrategia de ambos entregó una pelea trepidante.



En ese contexto, Matías, de 30 años, lució físicamente más compacto y colocó las mejores manos hasta que en el quinto round pudo conectar un gancho que derribó al argentino, que permanecía invicto hasta antes del comienzo de la batalla.



Ponce culminó el quinto capítulo de pie, pero su técnico Alberto Zacarías resolvió que no era aconsejable continuar. Entonces el nocaut técnico quedó decretado.



“Quiero la revancha, está claro. Me ganó bien pero todavía aspiro a cumplir mi sueño de ser campeón del mundo”, insistió Ponce, que ahora quedó con un palmarés de 30 triunfos (20 por la vía rápida) y una derrota.



Por su parte, Matías ganó el título Superligero de la FIB y elevó su récord a 19 éxitos (todos por KO) y una caída.



En una de las peleas de semifondo, el bonaerense de San Isidro Alberto Palmetta perdió por puntos en fallo unánime y tras 10 rounds ante el norteamericano Jamal James, en un pleito encuadrado dentro de la categoría welter.



El púgil argentino, de 32 años, cayó según el veredicto de los jurados que fallaron 98-92 (dos tarjetas) y 99-91 (la restante), respectivamente.



De esta manera, Palmetta quedó con un registro de 18 triunfos (13 por la vía rápida) y 2 derrotas, mientras que James incrementó su récord a 28 éxitos (12 por KO) y 2 caídas.