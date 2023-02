Abel Balbo tras el empate del Pincha: “Cometimos una ingenuidad muy grande”

El director técnico de Estudiantes, Abel Balbo, se refirió al empate del equipo como visitante ante Arsenal. Confió en que, con trabajo y cambios, el Pincha podrá llegar a pelear el campeonato.

Pese a tener esperanzas en el conjunto, se mostró molesto por el marcador igualado: “Soy ambicioso, quiero ganar todos los partidos. Creo que hicimos 30 minutos excelentes en el primer tiempo, cometimos una ingenuidad muy grande en el empate pero todo forma parte de un crecimiento. El segundo tiempo fue muy palo y palo, son correcciones que tenemos que ir haciendo”.

“Los chicos dejan todo en el campo de juego pero tenemos la convicción altísima de que este equipo va a ser excelente”, continuó.

En cuanto al empate conseguido por Arsenal, con un gol increíble, Balbo destacó que fue “una jugada que no practicamos”. “Corcho no tenía que patear la pelota, tenía que estar en el medio de la cancha. No hicieron tiempo, salieron a presionar pero no hicieron tiempo. Fue un error nuestro. También es mérito de Toloza, que hizo un gol extraordinario, y con un partido extremadamente controlado por nosotros. Es parte del proceso de crecimiento de un equipo que empezó a jugar distinto a lo que lo estaba haciendo”, añadió.

La falta de conversión de gol, es un detalle que se nota: “Es un equipo que construye. Tenemos que perfeccionar eso, lo demás viene después”.

Este miércoles, el conjunto albirrojo se medirá con Independiente de Chivilcoy por la Copa Argentina. Lejos de llegar tranquilos, “lo vamos a tomar con mucha seriedad”. “La Copa es muy importante. No hay que subestimar al rival así que nosotros vamos a jugar con un equipo competitivo, no va a ser un partido simple”, cerró.