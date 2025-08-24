En la Legislatura esperan que Kicillof apure el debate del Presupuesto

En la Legislatura, pese al receso autoimpuesto por los procesos electorales en marcha, existen algunos movimientos ante la posibilidad de que Axel Kicillof acelere con temas clave para su gestión.

Las versiones respecto de que el Gobernador podría impulsar el debate del Presupuesto 2026 y la ley Impositiva antes del recambio legislativo del 10 de diciembre, se tornaron insistentes en los últimos días. Es decir, intentar que se voten ambos proyectos con la actual composición de ambas cámaras.

Es una idea que sobrevuela la Legislatura y que tiene cierta lógica. Se espera que con los resultados de las elecciones del 7 de septiembre La Libertad Avanza consiga ampliar su representación parlamentaria. Y, en ese contexto, al oficialismo bonaerense se le haría cuesta arriba juntar los dos tercios de los votos para aprobar el endeudamiento que seguramente pedirá Kicillof.

En caso de emprender ese camino, al Gobernador se le enfrenta un camino no menos sencillo. Los antecedes hablan por sí solos: a finales del año pasado fracasó el intento para que se apruebe el Presupuesto 2025 por disidencias en la propia bancada oficialista.

Esa novela incluyó acusaciones cruzadas, negociaciones que no prosperaron y la decisión final de Kicillof de volver a prorrogar el Presupuesto.

Las versiones que circulan en la Legislatura dan cuenta de que se intentaría acelerar para que el proyecto, junto a la ley Impositiva, se sancione antes del recambio legislativo del 10 de diciembre. En ese paquete se incluiría otra herramienta clave para el Gobierno: la prórroga de las emergencias que pesan sobre distintas áreas de la administración provincial.

En sintonía con esa posibilidad circula otra: que, pese a la resistencia que viene exhibiendo, Kicillof deba poner en juego los cuatro cargos vacantes que existen en la Suprema Corte.

Esa discusión viene postergada y el Gobernador logró patearla hacia adelante. Pero en distintos bloques parlamentarios se especula que la cobertura de esos cargos podría ser clave para destrabar el resto del paquete legislativo.

El kirchnerismo y Sergio Massa aspiran a quedarse con un cargo cada uno. La oposición radical quiere otro. En ese esquema de reparto, Kicillof se quedaría con el restante.

En ese marco, hay quienes tomaron nota de la ruptura del bloque de senadores de la UCR que se concretó en los últimos días. Una de las bancadas, la mayoritaria, quedó con 6. Y tiene la llave para otorgarle al peronismo los dos tercios requeridos para el endeudamiento. Una carta de negociación que le podría abrir la puerta para desembarcar con algún candidato afín en la Suprema Corte.