Los libertarios confirmaron el acto en Junín

En la cúpula de La Libertad Avanza admiten su inquietud por el eventual efecto que podría tener en las urnas el affaire Spagnuolo, que salpica a Karina Milei y a los Menem, los armadores políticos del oficialismo en el territorio nacional. Sobre todo porque en dos semanas se realizan las elecciones legislativas en la Provincia.
Recién hoy los teléfonos de los referentes libertarios bonaerenses comenzaron a atender las llamadas. Uno de ellos, le confirmó a El Día que el acto programado para mañana en Junín con el presidente Javier Milei se hace.
Milei realizó su primer acto de campaña en el Club Atenas de nuestra ciudad. Pero después de divulgarse los audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad revelando presuntos sobornos de funcionarios de Gobierno, la campaña entró en paréntesis.
Salvo el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, nadie del gobierno libertario habló del tema. Incluso el propio Presidente lo omitió, durante el discurso que realizó el viernes en un nuevo aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario.
Antes del 7 de Septiembre, La Libertad Avanza tiene previsto realizar dos actos más con el Presidente pero en el Conurbano. Uno sería en Moreno y otro en Lomas de Zamora. “Siguen en pie” dijo un vocero consultado por este diario.
Ayer, Karina Milei junto a Sebastián Pareja y candidatos de La Libertad Avanza se reunieron con 4 mil fiscales de este partido en el populoso distrito electoral de La matanza.
Sin declaraciones pero con movimientos de campaña, los libertarios sortean el vendaval mediático del caso Spagnuolo en medio de la campaña electoral en la Provincia.
