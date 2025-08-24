Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |La Denuncia por la situación en la Agencia Nacional de Discapacidad

Presuntas coimas: el Gobierno asegura que es “algo “armado”

En una reacción tardía tras conocerse los audios en la mira, Guillermo Francos defendió a Milei y habló de “una operación política”

Presuntas coimas: el Gobierno asegura que es “algo “armado”

Guillermo Francos

24 de Agosto de 2025 | 04:16
Edición impresa

Tras el silencio sobre el tema durante la jornada del viernes, el Gobierno fijó ayer su postura en medio del escándalo por los audios que revelan presuntos pagos de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue el encargado de dar la primera respuesta pública y aseguró que se trata de “algo armado” en el marco de la campaña electoral.

“Conozco a Milei hace muchos años, y a su hermana también. Están siendo atacados de una forma salvaje e injusta. Yo creo en la honestidad y honorabilidad de ambos”, afirmó Francos en diálogo con Radio Mitre.

El ministro coordinador defendió a Javier y Karina Milei, quienes fueron mencionados por el exfuncionario Diego Spagnuolo en las grabaciones. “Al Presidente no le importa la plata, le importan los temas económicos y del país. No está pensando en amasar una fortuna”, sostuvo.

Tras los allanamientos

Las declaraciones de Francos llegaron un día después de los operativos ordenados por el juez Sebastián Casanello: 16 allanamientos en la sede de la Andis, propiedades a nombre de Spagnuolo y la droguería Suizo Argentina, señalada en los audios.

El escándalo se desató luego de la denuncia presentada por Gregorio Dalbón, abogado de Cristina Kirchner, que puso en movimiento la investigación judicial.

“Si Spagnuolo hubiera insinuado que Karina recibía coimas, el Presidente lo hubiera echado de inmediato. Decirle algo así le genera indignación”, remarcó Francos.

LE PUEDE INTERESAR

En la Legislatura esperan que Kicillof apure el debate del Presupuesto

LE PUEDE INTERESAR

El endeudamiento en las familias va en aumento

“Es algo armado”

El jefe de Gabinete insistió en que se trata de una maniobra política: “El Gobierno está internamente tranquilo. Todo esto tiene que ver con un período electoral donde se busca sacar partido contra una gestión que cuenta con apoyo popular. No es difícil unir las piezas y pensar que es algo armado”.

Francos afirmó que no temen a la investigación judicial: “Que actúe la Justicia. Hay que probar hechos, y no los hay. Y si los hubiera, el responsable tendrá que estar preso”.

Spagnuolo y su relación con LLA

Francos también buscó relativizar el vínculo entre Milei y Spagnuolo. Aseguró que fue la vicepresidenta Victoria Villarruel quien lo acercó al espacio político durante las elecciones legislativas de 2021 y la campaña presidencial de 2023.

“Luego pidió la dirección de la Andis y en ese momento, en pleno armado de equipos, a Javier le pareció razonable. Incluso escuchaba ópera los domingos en la Quinta de Olivos”, relató Francos, aunque aclaró que el contacto entre Spagnuolo y el oficialismo se interrumpió el año pasado.

Los audios y las sospechas

En las grabaciones que se filtraron, Spagnuolo asegura que Karina Milei recibía un “3%” de las coimas vinculadas a la compra de medicamentos, dentro de un circuito que representaría el 8% de cada operatoria.

También mencionó a Eduardo “Lule” Menem, a quien acusó de presionar para colocar a personas de su confianza en la Andis.

Francos desestimó esas versiones: “Me cuesta entender qué motivos lo llevaron a hacer esos comentarios. Puede ser que quisiera mostrar influencia o que tuviera algún enojo en particular. Pero no hay contacto con él desde el año pasado”.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

“Tirate o te doy un tiro”: lo amenazaron con un arma y saltó de su auto en movimiento en La Plata

Gimnasia mostró muy poco en San Juan y perdió ante San Martín 1 a 0 por un gol de penal

Profundo dolor: un docente de la UNLP murió durante una asamblea por salarios y medidas de fuerza

“El fentanilo pudo haber explotado" y "escondieron reactivos vencidos": más chats del personal del laboratorio

Estudiantes, ahora, piensa en las otras copas

VIDEO.- Fantino estalló por las presuntas coimas en el Gobierno: "Si chorearon que vayan a Guantánamo"

La agenda completa para disfrutar este sábado en La Plata

Otra tragedia en la Ruta 5: choque frontal y tres muertos en Pehuajó
+ Leidas

El cimbronazo en la Rosada, el posible impacto en la Provincia y una disputa sin tregua

El Lobo decepcionó y le dio vida a San Martín

Los Pumas, históricos: triunfo de oro ante los All Blacks

Última práctica de Estudiantes antes de recibir a Aldosivi

Uno por uno

Volvió el juego mediocre que tanto enojó a su gente

La bronca de la madre del platense Ian Moche

Presuntas coimas: el Gobierno asegura que es “algo “armado”
Últimas noticias de Política y Economía

Un Gobierno a ciegas y con temor a que la causa escale hacia arriba

Los libertarios confirmaron el acto en Junín

En la Legislatura esperan que Kicillof apure el debate del Presupuesto

El endeudamiento en las familias va en aumento
Policiales
Golpe brutal en Berisso: asfixian a una abuela y roban una fortuna
Revuelcan a una mujer en medio de un asalto
Causa Fentanilo: el futuro judicial de Furfaro y el rol de los imputados
Renovado pedido de justicia por Thiago Vera
Desvalijan una vivienda y no dejan ni el colchón
Deportes
El Lobo decepcionó y le dio vida a San Martín
Volvió el juego mediocre que tanto enojó a su gente
“Me voy disconforme con el rendimiento”
Primera titularidad para Castro
El Lobo no puede ganar en el Hilario Sánchez
Espectáculos
¿Por qué es tan cruel el amor?: los famosos envueltos en engaños, rupturas y polémicas separaciones
La muerte de Matthew Perry; una historia de terror que tiene a su villana: la Reina de la ketamina
El camino a los Oscar: Venecia muestra a las primeras aspirantes a los Premios
Agenda
Guía de cines
Información General
Turbulencias aéreas: el cambio climático las agrava
Registran un récord histórico de ballenas francas australes
Controladores: Aerolíneas denunció al gremio
Cambio del huso horario en el país: sensación de "jet lag" y otras consecuencias que podría causar
Controladores aéreos: el paro se sintió en todo el país

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla