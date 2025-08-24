Presuntas coimas: el Gobierno asegura que es “algo “armado”

El cimbronazo en la Rosada, el posible impacto en la Provincia y una disputa sin tregua
El cimbronazo en la Rosada, el posible impacto en la Provincia y una disputa sin tregua
Los escándalos de la política alejan cada vez más a la gente de las urnas
Crece la tendencia de las parejas DINK No quieren ser padres
De plaza Castelli a Xi’an: vivencias de un platense en la fascinante China
Un Gobierno a ciegas y con temor a que la causa escale hacia arriba
Manteros del Parque Saavedra intentaron instalarse en Meridiano V
Panorama económico: el mercado argentino se fue otra vez a la banquina
¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "El Pollito Pipo", un libro con sonido y para pintar
¿Estás buscando empleo en La Plata? No te pierdas aquí estos ofrecimientos de trabajo en todos los rubros
El cobre, una gran oportunidad para la Argentina: una década decisiva ante la demanda global
¿Por qué es tan cruel el amor?: los famosos envueltos en engaños, rupturas y polémicas separaciones
Jorge Luis Borges: la inmortalidad de la literatura, entre espejos y bibliotecas
La tradición criolla late con fuerza en el interior bonaerense
¿El verde es un lujo? La Plata y la elección entre centro y periferia
Los “microprecios”, sorpresa y malestar entre los estacioneros
En la Legislatura esperan que Kicillof apure el debate del Presupuesto
Trabajo infantil: la crisis agrava las condiciones en el país
Golpe brutal en Berisso: asfixian a una abuela y roban una fortuna
El camino a los Oscar: Venecia muestra a las primeras aspirantes a los Premios
El establishment está inquieto por la suba de tasas y los controles
La confianza de los consumidores marcó la mayor caída en 20 meses
Descuentos en supermercados para jubilados y beneficiarios de Anses
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
En una reacción tardía tras conocerse los audios en la mira, Guillermo Francos defendió a Milei y habló de “una operación política”
Tras el silencio sobre el tema durante la jornada del viernes, el Gobierno fijó ayer su postura en medio del escándalo por los audios que revelan presuntos pagos de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue el encargado de dar la primera respuesta pública y aseguró que se trata de “algo armado” en el marco de la campaña electoral.
“Conozco a Milei hace muchos años, y a su hermana también. Están siendo atacados de una forma salvaje e injusta. Yo creo en la honestidad y honorabilidad de ambos”, afirmó Francos en diálogo con Radio Mitre.
El ministro coordinador defendió a Javier y Karina Milei, quienes fueron mencionados por el exfuncionario Diego Spagnuolo en las grabaciones. “Al Presidente no le importa la plata, le importan los temas económicos y del país. No está pensando en amasar una fortuna”, sostuvo.
Las declaraciones de Francos llegaron un día después de los operativos ordenados por el juez Sebastián Casanello: 16 allanamientos en la sede de la Andis, propiedades a nombre de Spagnuolo y la droguería Suizo Argentina, señalada en los audios.
El escándalo se desató luego de la denuncia presentada por Gregorio Dalbón, abogado de Cristina Kirchner, que puso en movimiento la investigación judicial.
“Si Spagnuolo hubiera insinuado que Karina recibía coimas, el Presidente lo hubiera echado de inmediato. Decirle algo así le genera indignación”, remarcó Francos.
LE PUEDE INTERESAR
En la Legislatura esperan que Kicillof apure el debate del Presupuesto
LE PUEDE INTERESAR
El endeudamiento en las familias va en aumento
El jefe de Gabinete insistió en que se trata de una maniobra política: “El Gobierno está internamente tranquilo. Todo esto tiene que ver con un período electoral donde se busca sacar partido contra una gestión que cuenta con apoyo popular. No es difícil unir las piezas y pensar que es algo armado”.
Francos afirmó que no temen a la investigación judicial: “Que actúe la Justicia. Hay que probar hechos, y no los hay. Y si los hubiera, el responsable tendrá que estar preso”.
Francos también buscó relativizar el vínculo entre Milei y Spagnuolo. Aseguró que fue la vicepresidenta Victoria Villarruel quien lo acercó al espacio político durante las elecciones legislativas de 2021 y la campaña presidencial de 2023.
“Luego pidió la dirección de la Andis y en ese momento, en pleno armado de equipos, a Javier le pareció razonable. Incluso escuchaba ópera los domingos en la Quinta de Olivos”, relató Francos, aunque aclaró que el contacto entre Spagnuolo y el oficialismo se interrumpió el año pasado.
En las grabaciones que se filtraron, Spagnuolo asegura que Karina Milei recibía un “3%” de las coimas vinculadas a la compra de medicamentos, dentro de un circuito que representaría el 8% de cada operatoria.
También mencionó a Eduardo “Lule” Menem, a quien acusó de presionar para colocar a personas de su confianza en la Andis.
Francos desestimó esas versiones: “Me cuesta entender qué motivos lo llevaron a hacer esos comentarios. Puede ser que quisiera mostrar influencia o que tuviera algún enojo en particular. Pero no hay contacto con él desde el año pasado”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí