Los “microprecios”, sorpresa y malestar entre los estacioneros

El sistema de “microprecios” que aplica YPF para modificar el valor del combustible varias veces a lo largo del día, genera malestar entre los estacioneros de la Región. En tanto, entre los automovilistas las reacciones son diversas: mientras algunos prestan atención a las variaciones para intentar ahorrar, otros cargan sin reparar en los cambios.

Este esquema, que la petrolera nacional puso en marcha hace unas semanas, busca optimizar la participación de la compañía en el mercado y mejorar sus márgenes de rentabilidad, en función de las ventas.

El mecanismo consiste en la actualización en tiempo real del precio del combustible, en función de variables como el flujo de tránsito, el volumen de despacho o la competencia en cada zona, aunque los cambios se aplican sin previo aviso.

Su administración está a cargo del Centro de Inteligencia en Tiempo Real de YPF, desde donde se monitorea el desempeño de las ventas y se aplican los ajustes de precios de manera automática. Fuera de allí, nadie puede prever qué sucederá.

Malestar

Esta variación constante en el valor de la nafta y el gasoil, que pueden subir o bajar en diferentes momentos del día, genera disconformidad entre los estacioneros, que deben estar atentos a las modificaciones en las pizarras.

Juan Carlos Basílico, presidente de la Federación de Entidades de Combustible de la Provincia, le dijo a este diario que en el sector se vienen manifestando quejas por el modelo de actualización de tarifas que aplica YPF. “Se están volviendo locos. Tienen un precio, a la hora sube y a más tarde vuelve a bajar. Es una locura”, explicó.

A su vez, el dirigente le apuntó al sistema. “Es un desastre lo que están haciendo, porque la central de YPF maneja los precios y cambian constantemente. Las estaciones de servicio no tienen nada que ver”.

Según explicó un playero a este diario, el cambio de precios en las pizarras se produce de forma automática, aunque la central los notifica previamente. En ese momento se interrumpe el expendio de combustible y se debe informar al cliente que está esperando para cargar, ya que el sistema necesita reiniciarse tras la actualización.

En cuanto a la aplicación de este modelo y sus posibles beneficios, Basílico sostuvo que “el objetivo es que no haya amontonamiento por la tarde para cargar combustible y que el público compre más barato por la noche, pero no se tiene en cuenta el riesgo que corren los playeros y los clientes ante la inseguridad”, opinó.

“No se qué se busca con esto. En los años ‘90 se discutió la implementación del sistema de autoservicio de combustible, no funcionó y se terminó sacando porque nos fue mal. Ahora, quieren hacer lo mismo”, añadió el dirigente.

El playero de una YPF en la Ciudad comentó que “la nafta subió 10 veces en la semana”. Durante una recorrida por distintas estaciones de servicio, este tipo de relato se repitió.

“El precio es cambiante. Hay días que no se modifica. Hay semanas que sube dos veces o baja”, contó otro empleado mientras le cargaba nafta a un cliente.

Ayer el litro de nafta súper costaba $1.342. Consultados sobre la variación a lo largo del día, un playero explicó que la variación “va de los 3 a los 30 pesos, no más”, y agregó que estos cambios pueden ocurrir hasta tres veces al día.

En cuanto al comportamiento de los automovilistas indicaron que así como hay clientes que están atentos al precio y aprovechan la franja horaria en que es más barato, otros realizan la carga sin tenerlo en cuenta.

“pizarras apagadas”

Entre los estacioneros de la Región que no comercializan YPF también se analizó el nuevo sistema de la petrolera nacional y hubo algunas críticas.

Un referente del sector hizo hincapié en que las pizarras de las estaciones de servicio “suelen estar apagadas, porque cambian los precios a cada rato”.

Otro puso el foco en las promociones. La compañía anunció recientemente que, entre las 00 y las 06, los usuarios podrán acceder a un descuento del 6% en todos los combustibles a través del pago con la aplicación. “Ahora la duplicaron y el ahorro es de 12 mil pesos nada más”, indicó.

También se planteó que YPF especulaba con que otras petroleras se sumarán a la experiencia. “Nosotros cambiamos los precios solo cuando lo autoriza la empresa, que es una vez al mes. No se puede modificar todo el tiempo”, opinó un estacionero platense.

Quejas por la rentabilidad

Una de las cuestiones que sigue planteando el sector es el margen de ganancia. “El expendedor debe tener un 13% libre de impuestos nacionales, provinciales y municipales, para poder solventar los gastos de funcionamiento. Hoy es un 9% y no alcanza”, resaltó Basílico.

Además, comentó que desde la entidad se solicitó una audiencia con las petroleras, con el ministro Luis Caputo, y su par bonaerense, Pablo López, pero a la fecha “solo una petrolera contestó”.