Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad |En estaciones de servicio de la Región

Los “microprecios”, sorpresa y malestar entre los estacioneros

El nuevo sistema de actualización de YPF modifica el valor del combustible varias veces al día

Los “microprecios”, sorpresa y malestar entre los estacioneros

El precio en los surtidores puede variar hasta tres veces al día / Alday

24 de Agosto de 2025 | 05:31
Edición impresa

El sistema de “microprecios” que aplica YPF para modificar el valor del combustible varias veces a lo largo del día, genera malestar entre los estacioneros de la Región. En tanto, entre los automovilistas las reacciones son diversas: mientras algunos prestan atención a las variaciones para intentar ahorrar, otros cargan sin reparar en los cambios.

Este esquema, que la petrolera nacional puso en marcha hace unas semanas, busca optimizar la participación de la compañía en el mercado y mejorar sus márgenes de rentabilidad, en función de las ventas.

El mecanismo consiste en la actualización en tiempo real del precio del combustible, en función de variables como el flujo de tránsito, el volumen de despacho o la competencia en cada zona, aunque los cambios se aplican sin previo aviso.

Su administración está a cargo del Centro de Inteligencia en Tiempo Real de YPF, desde donde se monitorea el desempeño de las ventas y se aplican los ajustes de precios de manera automática. Fuera de allí, nadie puede prever qué sucederá.

Malestar

Esta variación constante en el valor de la nafta y el gasoil, que pueden subir o bajar en diferentes momentos del día, genera disconformidad entre los estacioneros, que deben estar atentos a las modificaciones en las pizarras.

Juan Carlos Basílico, presidente de la Federación de Entidades de Combustible de la Provincia, le dijo a este diario que en el sector se vienen manifestando quejas por el modelo de actualización de tarifas que aplica YPF. “Se están volviendo locos. Tienen un precio, a la hora sube y a más tarde vuelve a bajar. Es una locura”, explicó.

LE PUEDE INTERESAR

De plaza Castelli a Xi’an: vivencias de un platense en la fascinante China

LE PUEDE INTERESAR

Trabajo infantil: la crisis agrava las condiciones en el país

A su vez, el dirigente le apuntó al sistema. “Es un desastre lo que están haciendo, porque la central de YPF maneja los precios y cambian constantemente. Las estaciones de servicio no tienen nada que ver”.

Según explicó un playero a este diario, el cambio de precios en las pizarras se produce de forma automática, aunque la central los notifica previamente. En ese momento se interrumpe el expendio de combustible y se debe informar al cliente que está esperando para cargar, ya que el sistema necesita reiniciarse tras la actualización.

En cuanto a la aplicación de este modelo y sus posibles beneficios, Basílico sostuvo que “el objetivo es que no haya amontonamiento por la tarde para cargar combustible y que el público compre más barato por la noche, pero no se tiene en cuenta el riesgo que corren los playeros y los clientes ante la inseguridad”, opinó.

“No se qué se busca con esto. En los años ‘90 se discutió la implementación del sistema de autoservicio de combustible, no funcionó y se terminó sacando porque nos fue mal. Ahora, quieren hacer lo mismo”, añadió el dirigente.

El playero de una YPF en la Ciudad comentó que “la nafta subió 10 veces en la semana”. Durante una recorrida por distintas estaciones de servicio, este tipo de relato se repitió.

“El precio es cambiante. Hay días que no se modifica. Hay semanas que sube dos veces o baja”, contó otro empleado mientras le cargaba nafta a un cliente.

Ayer el litro de nafta súper costaba $1.342. Consultados sobre la variación a lo largo del día, un playero explicó que la variación “va de los 3 a los 30 pesos, no más”, y agregó que estos cambios pueden ocurrir hasta tres veces al día.

En cuanto al comportamiento de los automovilistas indicaron que así como hay clientes que están atentos al precio y aprovechan la franja horaria en que es más barato, otros realizan la carga sin tenerlo en cuenta.

“pizarras apagadas”

Entre los estacioneros de la Región que no comercializan YPF también se analizó el nuevo sistema de la petrolera nacional y hubo algunas críticas.

Un referente del sector hizo hincapié en que las pizarras de las estaciones de servicio “suelen estar apagadas, porque cambian los precios a cada rato”.

Otro puso el foco en las promociones. La compañía anunció recientemente que, entre las 00 y las 06, los usuarios podrán acceder a un descuento del 6% en todos los combustibles a través del pago con la aplicación. “Ahora la duplicaron y el ahorro es de 12 mil pesos nada más”, indicó.

También se planteó que YPF especulaba con que otras petroleras se sumarán a la experiencia. “Nosotros cambiamos los precios solo cuando lo autoriza la empresa, que es una vez al mes. No se puede modificar todo el tiempo”, opinó un estacionero platense.

Quejas por la rentabilidad

Una de las cuestiones que sigue planteando el sector es el margen de ganancia. “El expendedor debe tener un 13% libre de impuestos nacionales, provinciales y municipales, para poder solventar los gastos de funcionamiento. Hoy es un 9% y no alcanza”, resaltó Basílico.

Además, comentó que desde la entidad se solicitó una audiencia con las petroleras, con el ministro Luis Caputo, y su par bonaerense, Pablo López, pero a la fecha “solo una petrolera contestó”.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

“Tirate o te doy un tiro”: lo amenazaron con un arma y saltó de su auto en movimiento en La Plata

Gimnasia mostró muy poco en San Juan y perdió ante San Martín 1 a 0 por un gol de penal

Profundo dolor: un docente de la UNLP murió durante una asamblea por salarios y medidas de fuerza

“El fentanilo pudo haber explotado" y "escondieron reactivos vencidos": más chats del personal del laboratorio

Estudiantes, ahora, piensa en las otras copas

VIDEO.- Fantino estalló por las presuntas coimas en el Gobierno: "Si chorearon que vayan a Guantánamo"

La agenda completa para disfrutar este sábado en La Plata

Otra tragedia en la Ruta 5: choque frontal y tres muertos en Pehuajó
+ Leidas

El cimbronazo en la Rosada, el posible impacto en la Provincia y una disputa sin tregua

El Lobo decepcionó y le dio vida a San Martín

Los Pumas, históricos: triunfo de oro ante los All Blacks

Uno por uno

Última práctica de Estudiantes antes de recibir a Aldosivi

Volvió el juego mediocre que tanto enojó a su gente

La bronca de la madre del platense Ian Moche

Presuntas coimas: el Gobierno asegura que es “algo “armado”
Últimas noticias de La Ciudad

Manteros del Parque Saavedra intentaron instalarse en Meridiano V

Crece la tendencia de las parejas DINK No quieren ser padres

Reprograman el festejo ucraniano por luto

Medicamentos asesinos y controles descontrolados
Deportes
El Lobo decepcionó y le dio vida a San Martín
Volvió el juego mediocre que tanto enojó a su gente
“Me voy disconforme con el rendimiento”
Primera titularidad para Castro
El Lobo no puede ganar en el Hilario Sánchez
Policiales
Golpe brutal en Berisso: asfixian a una abuela y roban una fortuna
Revuelcan a una mujer en medio de un asalto
Causa Fentanilo: el futuro judicial de Furfaro y el rol de los imputados
Renovado pedido de justicia por Thiago Vera
Desvalijan una vivienda y no dejan ni el colchón
Espectáculos
¿Por qué es tan cruel el amor?: los famosos envueltos en engaños, rupturas y polémicas separaciones
La muerte de Matthew Perry; una historia de terror que tiene a su villana: la Reina de la ketamina
El camino a los Oscar: Venecia muestra a las primeras aspirantes a los Premios
Agenda
Guía de cines
Información General
Turbulencias aéreas: el cambio climático las agrava
Registran un récord histórico de ballenas francas australes
Controladores: Aerolíneas denunció al gremio
Cambio del huso horario en el país: sensación de "jet lag" y otras consecuencias que podría causar
Controladores aéreos: el paro se sintió en todo el país

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla