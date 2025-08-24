Reprograman el festejo ucraniano por luto

La comunidad ucraniana de Berisso anunció la reprogramación del festejo por el 101 aniversario de la Asociación Ucraniana de Cultura Prosvita, originalmente previsto para hoy. El evento se realizará ahora el próximo sábado 30 de agosto. La decisión, informaron, se debe al fallecimiento de Irene “Irka” Nimirowskyj, una figura muy importante y querida dentro de la colectividad.

En un comunicado, los miembros de la comunidad expresaron su profunda tristeza por la pérdida de Irene, a quien recordaron por sus canciones y su alegría. Destacaron su preponderante rol en la asociación como pianista, cantante, profesora de baile, delegada y miembro de la comisión directiva. Su partida deja un vacío en la Prosvita, entidad a la que dedicó gran parte de su vida.

La colectividad transmitió sus condolencias a los hijos, nietos y demás familiares de Nimirowskyj. “Memoria Eterna para ella”, expresó. El aniversario se convertirá así en un homenaje a su legado en la institución.