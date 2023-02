En una reunión con intendentes, Massa le pidió a Alberto que defina si va a ir por la reelección

El presidente Alberto Fernández encabezó una cena en la Residencia de Olivos junto a intendentes de la primera y tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires para comenzar a debatir la estrategia electoral del Frente de Todos y analizar la situación de cada uno de los distritos.

El Presidente estuvo acompañado por los ministros de Economía, Sergio Massa, de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, y de Desarrollo Territorial y Hábitat, Santiago Maggiotti, además del secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello. Excepto Massa, aliado político imprescindible para el triunfo en 2019, el resto de los ministros todos responden al jefe de Estado.

Desde las 20:30hs. comenzaron a llegar Juan José Mussi (Berazategui), Fabián Cagliardi (Berisso), Mario Secco (Ensenada), Andrés Watson (Florencio Varela), Juan Zabaleta (Hurlingham), Alberto Descalzo (Ituzaingó), Mario Ishii (José C. Paz), Javier Osuna (Las Heras), Mariel Fernández (Moreno), Lucas Ghi (Morón), Juan Andreotti (San Fernando), Julio Zamora (Tigre) y Nicolás Mantegazza (San Vicente), entre otros.

A simple vista se puede ver que salvo Secco, el resto de los jefes comunales no son parte de la tropa alineada sólo con Cristina Kirchner. Y ese no es un dato menor, ya que apenas unas horas antes desde la Casa Rosada habían dejado trascender que la primera reunión de la mesa política del Frente de Todos se realizará el próximo 16 de febrero, encuentro al que el kirchnerismo asistirá pero no la Vicepresidenta ni su hijo Máximo Kirchner. Y a una semana de la reunión del Partido Justicialista bonaerense en el partido de Merlo, a la que Alberto Fernández no fue invitado y que estuvo encabezada por Máximo Kirchner y en la que estuvieron presentes el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y los ministros del Interior, Wado De Pedro, y Massa.

Y ayer fue precisamente el titular del Palacio de Hacienda quien le pidió al Presidente que defina en el corto plazo si efectivamente irá por un nuevo mandato y habilite la competencia interna de cara a las PASO para que vayan definiéndose posibles candidatos.

Esto se dio pese a que Massa insiste, en público y en privado, que su labor como ministro de Economía y una posible candidatura presidencial no van de la mano.

En las últimas horas Alberto Fernández reavivó la idea de ir por la reelección al decir que nadie en el oficialismo le dijo que no podía presentarse. Habrá que ver qué sucede el sábado, cuando el encuentro en la Residencia de Olivos sea con los gobernadores.