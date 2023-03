VIDEO. La historia de Gustavo, el coleccionista de banderines de clubes de fútbol: "Tengo mas de 500"

Gustavo Aldacorrou tiene una historia muy interesante para contarles a los amantes del fútbol, de los colores y sobre todo de aquellos recuerdos que traen gratos momentos. El colecciona banderines, de cualquier equipo, de cualquier tamaño y de todas partes del mundo.

En diálogo con EL DÍA, relató cómo comenzó esta nueva aventura: ""Empecé desde muy chico coleccionando libros, revistas, algunas camisetas, y con el paso del tiempo, me fui focalizando directamente en banderines. Tengo mas de 500. El primero que compré es un banderín del club del cual soy hincha (Boca). Es de los principios de los 90, que lo tengo guardado". "Lo compré en unas vacaciones y a partir de ese momento, me empezó a gustar el tema de los escudos, investigar la historia de los clubes y conocer a la gente que los integran. Me parece muy interesante también el sentido de pertenencia", sumó.

A su vez, entre tantos dentro de su colección, tiene algunos que están vinculados con La Plata, como con el caso de Gimnasia y Estudiantes: "Tengo banderines de Gimnasia (del año 93/94) y de Estudiantes. Uno lo guardo con el precio. En su momento me lo regalaron y valía $1.50, hoy ni un caramelo te comprás".

"También tengo dos banderines de clubes de la Liga Platense. Uno es ADIP, que este me lo entregaron en mano. Y el otro es de la Sociedad de Fomento Polideportivo de Gonnet, también muy lindo banderín, conmemorativo del campeonato de la liga Senior del 2021", manifestó.

En la continuación por expresar todo su amor y dedicación a esta colección, Gustavo señaló: "Los banderines, a través de las redes sociales, intento buscarlos por parte del club, a mi me gusta llegar de esa manera. Lo que busco es que me llegue desde el club".

"Me dicen que estoy loco y me preguntan porqué colecciono banderines. Casi en el último tiempo, en una moda del fútbol, lo que se colecciona son las camisetas. Tengo uno de AFA, que es un banderín conmemorativo de una copa que se jugó el 12 de octubre de 1974, en el cuál se oficializó la sede de Argentina para la Copa del Mundo del 78. Fue entregado en un partido que se jugó contra la selección española. También tengo uno de fines de los 90", repasó.

Por último, Gustavo muestra un banderín de la selección de Egipto y afirma que "es uno de los que mas cariño le tengo": "Yo en ese momento estaba estudiando e iba camino a la facultad de derecho y cruzo a la selección de Egipto. Estaban descendiendo y en el micro estaba colgado y le hice una seña en inglés al chofer y tuvo la gentileza de bajar y me lo dio en mano".

El fútbol también tiene la particularidad de aquellos hinchas, que tienen una linda obsesión por tener miles de camisetas, ordenas por año, colores y equipos. Sin dudas la de los banderines, también es otra narración de la pasión, la identidad y las alegrías por conseguir algo tan deseado.