“La Traducción”: cómo traducir en lenguaje teatral

Hace una década, desde que empezó a probar otros modos de investigación, experimentación y producción teatral, enfocados más en la percepción, Matías Feldman se lanzó en una búsqueda que sigue impulsando su instinto creativo, la de “correr al espectador ‘burgués’ de la posibilidad de entenderlo todo, de abarcarlo todo”, según cuenta en diálogo con EL DIA.

Para el dramaturgo, director, guionista y performer, el teatro, como todas las artes, “no es solo comunicar”, en tanto, “uno puede no entender algo pero gozarlo igual”, precisamente porque “hay una zona en la teatralidad que no pasa por el entendimiento o no sino por la experiencia propia”.

Como en la “Teoría de Cuerdas”, dirá primero, que refiere a cómo cuando se toca una cuerda, otra, aún sin haber sido rozada, resuena en la misma frecuencia, “el teatro tiene más que ver con eso, con la resonancia, que con lo racional”.

O como la manzana, dirá después, “cuyo sabor no radica en la manzana sino que aparece en la mordida, en el choque de la fruta con el paladar”; en el teatro ocurre lo mismo.

Para Feldman, el tipo de teatro “la obra dice A y yo entiendo A” es “un mal muy grave que hay en la ficción”, algo propulsado por las plataformas de streaming que producen un “contenido pobre donde la persona entiende rápidamente el tema y hay una cierta tranquilidad de haber entendido lo que me querían decir, como si fuera un valor”. Algo que, a su criterio, “no hace más que atentar contra la ficción”.

En este sentido, se define como creador de un teatro “complejo pero no críptico”, con el que, junto a la Compañía Buenos Aires Escénica, desarrolla desde 2013 el “Proyecto Pruebas”, que nació a partir de una crisis personal y profesional con las lógicas teatrales “heredadas” de su formación. Dentro de estas “Pruebas”, las obras son la forma que toma la investigación previa, un proceso que es registrado en bitácoras y que, como soporte final, se comparte a través de workshops luego de la puesta en escena.

Así, desde el teatro independiente, tratando de poner en cuestión los modos teatrales imperantes pero, sobre todo, tratando de romper con la solemnidad (“la solemnidad es la muerte”, advierte Feldman), surgieron las primeras cuatro: “El espectador”, “La desintegración”, “Las convenciones” y “El tiempo”. Y las siguientes encontraron un espacio en el circuito oficial: “El ritmo” y “El hipervínculo” tuvieron una muy buena recepción en el Teatro San Martín.

“La Traducción (Prueba 8)” que, por ahora, será la última de este proyecto, se estrenó el año pasado en la sala María Guerrero del Teatro Nacional Cervantes, convirtiéndose en una de las producciones con mayor promedio de espectadores: se ofreció de martes a domingo y fue vista por un total de 16544 personas.

Tras ese suceso, y en el marco de una calle Corrientes que parece experimentar el nacimiento de un nuevo circuito (¿híbrido?) donde conviven obras comerciales con otras que no lo son pero que llevan al alcance de todo público materiales a los que tal vez por prejuicio (propios y/o ajenos) no accederían, una “traducción de ‘La Traducción’” se reestrenó en el Metropolitan y ofrece funciones los martes a las 20 hasta el 4 de abril.

TEATRO EN VARIOS NIVELES

Se podría decir que el primer nivel de este espectáculo, que fue concebido a partir de la idea del “teatro vertical” en el que Feldman viene explorando con sus pruebas, es la historia: son los años 60, en la Alemania Occidental, en donde las hermanas Meier, herederas de una familia perteneciente a la burguesía industrial, se sienten interpeladas por los movimientos latinoamericanos, y crean un grupo revolucionario con el que, después de tomar ciertas decisiones y acciones, terminan pasando a la clandestinidad.

Pero más allá de esta historia, por momentos hilarante, que complementa el gran trabajo de interpretación en escena con actuaciones en video, hay otros niveles que, sin orden cronológico, la complejizan.

Feldman cita a Aby Warburg al coincidir con su idea sobre el hecho de que “en una cultura están todos los tiempos al mismo tiempo”, un concepto que, aplicado al teatro, presentaría una especie de “arqueología teatral”, es decir, “varias capas de sentido temporales”, lo que busca construir en sus producciones llenas de mensajes subliminales, preguntas, referencias, procedimientos e indicios por los que se puede excavar y que el público podrá tomar o no para hacer lecturas personales.

En “La Traducción”, las disparatadas aventuras de estas mujeres alemanas que buscan despertar su aletargado estilo de vida acomodada con un poco de rebelión en la que no faltan referencias cercanas, como “El cordobazo” o el Che Guevara, son apenas una excusa para hablar, una vez más, pero desde una mirada no vista, de la traducción: una acción que “implica necesariamente una interpretación, pero esa interpretación no es ingenua, tiene intereses y pone en la mira -o bien evita mirar-, e imprime sobre el objeto rasgos que probablemente no estaban allí”, según explica el autor en el programa de mano.

Y si en “Los tiempos”, Feldman experimentaba en escena con la ralentización para dejar en evidencia aquellas expresiones que la percepción pasa por alto (lo hizo a través de una acción de tomar mate en 15 minutos, por ejemplo), en “La Traducción” vuelve a apelar a la repetición para mostrar los hilos de esas capas de su llamado “teatro vertical” que se fueron agregando en la acción de traducir en lenguaje teatral no solo la historia de las mujeres sino también palabras, gestos, acciones y demás.

“Quizás hoy, el ejercicio de correr velos, de quitar o sumar capas de sentido, sea una práctica que nos ayude a transitar en un mundo cada vez más complejo, y poder eludir así la triste tendencia a aplanarlo o de sencillamente dividirlo en dos”, remarca Feldman.

Con las actuaciones de Valeria Correa, Juan Isola, Vanesa Maja, Agostina Maldino, Maitina De Marco, Juliana Muras, Paula Pichersky, Luciano Suardi, y las interpretaciones en video de Elisa Carricajo, Pilar Gamboa y Juan Isola, las entradas para “La traducción” se pueden adquirir a través de Plateanet.