Se agudiza la interna bonaerense del PRO: definen si habrá competencia a nivel provincial

Tras la decisión de Horacio Rodríguez Larreta de desdoblar la elección en la Ciudad de Buenos Aires, la interna llegó a la provincia de Buenos Aires. El PRO no define las candidaturas a gobernador, donde la discusión pasa por si habrá competencia o si se llegará a la unidad.

El Jefe de Gobierno porteño respalda a Diego Santilli y Patricia Bullrich, hace lo propio con diferentes intendentes como Néstor Grindetti (Lanús), Javier Iguacel (Capitán Sarmiento) y con Joaquín de la Torre (San Miguel). Asimismo, no solo se dirime entre los principales precandidatos como Rodríguez Larreta y Bullrich, sino que también María Eugenia Vidal trabaja con Cristian Ritondo, que se postularía en el distrito.

En ese contexto se da el apoyo de Ritondo a Bullrich, al igual que la exgobernadora Vidal que no dudó en cruzar a Rodríguez Larreta por su decisión. “El PRO y el JxC que le prometimos a los argentinos no es este. No hay ambición personal que pueda estar por encima de nuestros valores y del equipo. Somos el cambio o no somos nada”, declaró Vidal.

La interna en Juntos está al rojo vivo y es difícil que de la lucha entre los precandidatos salga un candidato. Aspiran a que cada uno tenga su armado en el distrito bonaerense, como lo pidió Macri hace algunos días. En ese sentido, el expresidente aseguró que “no hay que dañar lo que ya está construido” y buscarán encontrar la solución donde salgan ilesos los intendentes.