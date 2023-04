Volvía de su negocio, lo interceptaron y le sacaron la recaudación a culatazos

Altos de San Lorenzo se convirtió el pasado domingo en escenario de una violenta entradera que, además de pérdidas materiales, le generó a la víctima quedar inmerso en un profundo estado de shock producto de las agresiones que ejecutaron los ladrones para despojarlo de la recaudación de su comercio.

Según pudo averiguar este diario, el hecho tuvo lugar alrededor de las 23.30 del domingo, cuando la víctima se encontraba llegando a su casa ubicada en 84 entre 13 bis y 14 luego de cumplir con su jornada laboral.

Probablemente, el cansancio acumulado durante la faena redujo sus reflejos y le impidió interpretar como una amenaza el lento recorrido de un Peugeot de color azul por el frente de su casa.

“No se si me venían siguiendo. Prefiero creer que no aunque ya no sé qué pensar. Seguro andaban en busca de una víctima y se encontraron conmigo llegando a mi casa. Se ve que me midieron y cuando me vieron bajar se mandaron”, contó ayer a este diario la víctima, quien pidió mantener su identidad a resguardo por temor a represalias.

Pese a la actitud cuanto menos sospechosa, la víctima bajó de su rodado marca Peugeot modelo Partner y se dirigió al portón de su casa.

Una vez que abrió la estructura metálica, tres sujetos descendieron del coche azul y comenzó la pesadilla para este hombre.

Como sucede en estos casos, un cuarto integrante del clan, el conductor, se quedó en el coche observando la escena y con el rodado encendido para abandonar la escena lo más rápido posible en caso de que surgieran complicaciones.

Ni tiempo le dieron al damnificado para ponerse a resguardo.

Pese a que no se resistió, para reducirlo, uno de los sujetos le aplicó un culatazo en la cabeza y le apoyó la punta de un arma de fuego en la espalda, mientras le exigía que se mantuviera en silencio.

Con el único objetivo de que abandonaran su casa lo más rápido posible y que no quedaran expuestos los integrantes de su familia, el hombre les indicó que no tenía dinero en su casa y que podían tomar una suma que había en la camioneta.

Pese a la actitud “colaborativa” del damnificado, los ladrones reforzaron el clima de terror apoyándole un arma de fuego en la cabeza.

Una vez que confirmaron la existencia de dinero en el rodado, la efervescencia y la tensión bajaron.

Los individuos tomaron el dinero y abandonaron la cuadra.

Por estas horas la Policía continúa analizando las imágenes de cámaras de seguridad recopiladas en la zona con el objetivo de hallar alguna pista que pueda conducir a dilucidar la identidad de los involucrados en el violento episodio.