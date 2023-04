VIDEO. La lucha de una mujer guardaparque en La Plata ante un panorama cada vez más adverso

Con más de 10.000 hectáreas, el Parque Provincial Pereyra Iraola, atraviesa los partidos de La Plata, Ensenada, Florencio Varela y Berazategui y es el séptimo parque más grande del mundo. El Parque, significa para nuestra Región un "pulmón verde" y cuenta con un invaluable patrimonio natural, histórico y cultural. Gran parte del territorio tiene una superficie forestal que le otorga dicha denominación en medio del conglomerado urbano.

Está ubicado entre la Rotonda de Alpargatas hasta Villa Elisa y desde el Río de La Plata hasta la Ruta Provincial N° 36. Cumple un papel fundamental, al regular la temperatura, brindar refugio a múltiples especies animales, infiltrar el agua de lluvia para recargar las napas y los acuíferos, además de captar dióxido de carbono y emitir oxígeno.

Actualmente, el núcleo de sanidad ambiental enfrenta un peligroso combo compuesto por la sequía de este año, una ola de calor acechante durante este mes y la falta de respuestas de las autoridades gubernamentales, ante las necesidades y los reclamos de los guardaparques.

En ese marco, Alba Alé, Guardaparque Inspectora del Parque Pereyra, señaló que durante la última gestión se ha sufrido un gran desabastecimiento que perjudicó directamente a sus tareas, e indirectamente, a las especies que residen en dicho hábitat. Para mencionar un ejemplo, sufren la escasez de combustible para los vehículos utilizados a fin del cuidado y la vigilancia del lugar.

“También podemos patrullar a caballo, pero no nos han abastecido de refuerzos alimentarios y se ha agravado con esta sequía, porque tampoco hay postura” señaló sobre las soluciones que buscan para lograr un buen desarrollo de sus tareas. Sin embargo, destacó: “Se organizó la comunidad y se hizo una "vaquita" para conseguir refuerzo alimentario para los caballos y combustible”.

La Inspectora de guardaparques, relató en exclusiva la serie de esfuerzos que deben realizar a diario para cumplir con sus tareas de protección, control y vigilancia del “pulmón verde”: “Teníamos una motosierra brindada por el Estado, pero con el tiempo se rompió y no fue arreglada, así que debimos poner de nuestros sueldos y comprar una nueva”, y argumentó: “No podemos estar sin ese tipo de herramientas porque si un árbol se cae y corta un camino, hay vecinos que no pueden salir de sus casas y alumnos que no pueden llegar a una escuela”.

En presencia de una clara falta de atención, Alba asegura que a los guardaparques cuando se los prepara en su formación, también se los previene para este tipo de situaciones. A modo de objetar su desempeño y el de los compañeros destacó, entre risas, Alba: “Como ‘Mcgyver’, si no tenemos camioneta, salimos a caballo y sino, salimos a pie. Pero no vamos a rendir lo mismo”.

Desde que cumple funciones en el Parque Provincial Pereyra Iraola, señaló que nunca se encontraron en un estado de desabastecimiento tan prolongado con una gestión gubernamental. Así, indicó: “Nuestra labor está enmarcada en una ley, tenemos misiones y funciones asignadas, falta que ellos lo entiendan”.

Entre otras de las problemáticas mencionadas, también se detecta la toma y usurpación de tierras que no han podido ser recuperadas con el correr del tiempo. También, mencionó una “usurpación encubierta” en el predio donde debería ubicarse una producción agrícola familiar, que fue relegada ante la necesidad habitacional. Pero a su vez, explicó que la relación con los vecinos de la zona mantienen una gran relación, al entender que habitan un área protegida y la cuidan como tal.

El simple hecho de ser mujer y ser jefa, insólitamente, le trae varios problemas. Asimismo, argumentó: "Soy mujer a cargo, soy una autoridad a nivel provincial, y lo puedo decir porque es la carrera que elegí, hice el esfuerzo para estar donde estoy y creo tener el carácter para llevar adelante esta función. Aparentemente, a estas autoridades no les gusta que las mujeres ocupemos ciertos roles, nos falta todavía...". Alba, además de ser Inspectora de Guardaparques, es docente en la escuela que se encuentra en la comunidad y cumple su carga horaria con gran responsabilidad y satisfacción, al cumplir su deseo de involucrarse con la sociedad que habita el Parque Pereyra.

Sobre la falta de empatía, aseguró que es duro lidiar porque "se ve el criterio de la gente que no se ubica donde está". Por otro lado, destacó que también "hay mucha gente con otra conciencia, que busca acercarse de una forma más sana al ambiente natural".

Con respecto a la lucha por salvar el importantísimo "pulmón verde" de la Región, Alba destacó que hay mucha esperanza porque hay un gran trabajo de la sociedad. Además, recordó la creación en el 2010 de la Asamblea de la Reserva de Biósfera, quienes se encargaron de detener estragos dentro del territorio, como por ejemplo una autopista.