VIVO | Cristina Kirchner en La Plata: "El pasado quiere venir nuevamente para condicionarnos"

La vicepresidenta Cristina Kirchner habla en el Teatro Argentino de La Plata. Advirtió que "el pasado aparece otra vez acá en el presente" y afirmó que Argentina atraviesa una "situación en la que figuras, ideas y hechos del pasado parece que quieren venir nuevamente a instalarse en el presente para condicionarnos y condicionar el futuro".La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner afirmó hoy que "la historia de la convertibilidad es la historia de la dolarización" y marcó que "empezó como terminó: con la captura de todos los depósitos".

"Estamos todos discutiendo lo que fracasó hace 20 años. La bomba explotó en la cara de 40 millones de argentinos, en las plazas, en la desocupación y en la captación. Nos dijeron que un peso era igual a un dólar, fue la dolarización de la economía. Significa que primero hubo que capturar todos los plazos fijos en los bancos. Y en virtud de eso, con el plan Bonex, se pudo anunciar la convertibilidad que fue sostenida con los dólares de las privatizaciones y el endeudamiento que la Nación tomaba para que la base monetaria estuviera respaldada", expresó la Vicepresidenta en el marco del lanzamiento de la Escuela Justicialista Néstor Kirchner (EJNK), en el Teatro Argentino de La Plata, al cumplirse hoy 20 años de la elección que le permitió a Néstor Kirchner acceder a la presidencia.

Le al actual jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, al decir que "estaba a cargo del PAMI" durante el Gobierno de la Alianza e "integraba el Grupo Sushi", y consignó también que el diputado Ricardo López Murphy "había descontado el 13% a estatales y jubilados" durante esa administración, entre otros funcionarios de la oposición que formaron parte de esa gestión.

La vicepresidenta señaló, sin nombrarlo, que López Murphy "duró 10 días" en el cargo y "lo echó la Franja Morada", y en sus críticas al recorte que la oposición promueve en la educación pública, afirmó que incluso "ahora nos proponen los vocuhers", en alusión al dirigente libertario Javier Milei.

Sobre la inflación dijo que "no para con la dolarización" y puso como ejemplo lo que sucede en Ecuador, que carece de una política monetaria.

"Somos un país industrial, con energía nuclear. Si vemos lo que pasa en Ecuador, la inflación no para con la dolarización. Como no emite moneda, no hay posibilidad de tener una política monetaria, como la tuvimos con el Covid para hacer frente a los gastos de salud y vacunas", manifestó la Vicepresidenta en el marco del lanzamiento de la Escuela Justicialista Néstor Kirchner (EJNK), en el Teatro Argentino de La Plata, al cumplirse hoy 20 años de la elección que le permitió a Néstor Kirchner acceder a la presidencia.

Además, recordó hoy que con la convertibilidad de los '90 "no solamente estallaron los patrimonios de los que tenían" ahorros en los bancos, sino que también "estuvieron a punto de fundirse las principales empresas argentinas".

Al respecto, se preguntó si es "posible que estemos discutiendo lo que fracasó 20 años antes" y aclaró: "No digo que tengamos nosotros la razón, pero que no me quieran convencer de que tenemos que volver para atrás para solucionar este presente y el futuro".