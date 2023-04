Reservas, en caída: U$S259 millones menos

El Banco Central (BCRA) finalizó la primera rueda de abril con desprendimientos por U$S259 millones para atender las necesidades del mercado, lo que representa el tercer saldo negativo diario más abultado de 2023.

Fuentes del mercado explicaron que el pago de parte de YPF de una Obligación Negociable (ON) por US$286 millones impactó en el saldo negativo de ayer de la autoridad monetaria.

También los bancos le solicitaron al BCRA el envío de U$S 46,4 millones en billetes para atender la demanda de clientes con cuentas en moneda extranjera.

A la espera del nuevo “dólar agro” que el Ministerio de Economía anunciaría mañana (un anuncio que esperan los agropecuarios y por esos días no están liquidando), la autoridad monetaria sumó con la de ayer 20 jornadas consecutivas con saldo negativo por su participación cambiaria y en lo que va de 2023 el saldo en rojo llegó a los 3.259 millones de dólares.

La entidad anotó el mes pasado ventas netas por U$S 1.918 millones en el MULC (Mercado Único de libre Cambio), el peor saldo en marzo por la intervención oficial en el mercado de cambios desde marzo de 2018 (-U$S 2.040 millones). En consecuencia, marzo de 2023 fue es el mes con el resultado negativo más abultado para el BCRA por su participación cambiaria desde octubre de 2019 (-4.123 millones). Cabe recordar que tras aquella pérdida de divisas estadounidenses se impuso el cepo para ahorristas minoristas, con un límite de compra U$S 200 mensual en bancos, que todos modos, aún sigue siendo casi imposible adquirirlos.

Las reservas internacionales brutas del Banco Central crecieron el viernes en 2.492 millones dólares. Fue por el desembolso que ingreso del Fondo Monetario Internacional, luego que se aprobara la cuarta revisión de las metas del acuerdo.

En realidad, llegaron U$S 5.400 millones pero el Gobierno tuvo que afrontar un vencimiento del propio organismo crediticio por U$S 2.676 millones.

De esta forma, las reservas finalizaron, según la información oficial en U$S 39.055 millones.

Como informó en su edición de ayer este diario, en cuanto a las modificaciones a la nueva meta de acumulación de reservas, se determinó una reducción de U$S 3.600 millones al 31 marzo de este año, es decir que ésta debería ser de U$S 1.900 millones.

De acuerdo con analistas y economistas, y según reconocerían del Palacio de Hacienda, esta meta ya no se cumplió, debido a que el BCRA vendió en marzo U$S 1.918 millones en el MULC.

En tanto que para todo el año 2023 la acumulación de reservas se disminuyó en U$S 2.000 millones, es decir que debería verificarse un aumento de 6.700 millones de dólares.

Finalmente, esperan que la autoridad monetaria no pueda escapar de su actual dinámica vendedora en el mercado, al menos hasta que se conozca la letra chica de los anuncios.