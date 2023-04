Dolor en el velorio del colectivero asesinado: la viuda dice que no la dejan entrar

Familiares, amigos, vecinos y compañeros de trabajo participan del velorio de Daniel Barrientos, el colectivero que fue asesinado en Virrey del Pino. La sala funeraria Nuestra Señora del Valle de la cochería de Laferrere ubicada en el partido de La Matanza es escenario desde anoche de un multitudinario último adiós, luego del escándalo que generó la presencia del ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni, que fue atacado en medio de la protesta por el crimen en la Avenida General Paz.

En ese contexto, la viuda del colectivero denunció que no la dejan ingresar al velorio. "No puedo entrar, no me deja su hija y su mamá", comenzó diciendo Andrea, quien entre lágrimas contó que "convivía con él, fui la última persona que estuvo con él. ¿Por qué no me dejan estar con él? Un minuto pido para poder despedirlo".

En una entrevista radial dijo que "sólo eso pido, poder entrar y poder verlo un minuto aunque sea, de todo lo demás ya hablé y no quiero hablar más. No entiendo qué pasa. Solamente salí a pedir justicia por su vida y no hablé de nadie". Además sostuvo: "Sé lo que era como marido y como pareja. Él hubiese querido que yo estuviese ahí en este momento".

Por otro lado, Jorge, compañero de Barrientos, aseguró que estuvo con la víctima antes que arrancara con su recorrido habitual. "Estuvimos juntos, yo tomando mate, él un cafecito. Siempre con buena onda", precisó. Luego manifestó: "Cuando me enteré de la noticia no podía salir a trabajar".

Mientras que otro trabajador de la misma línea de colectivos destacó que "los choferes estamos muy expuestos en la calle".