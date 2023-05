Una grave acusación de abuso sexual surgió anoche en medio de la expectativa por el inicio del Mundial Sub-20 que comenzará mañana en nuestro país y que tiene a La Plata como una de las sedes principales, ciudad que albergará 18 partidos, entre ellos las semifinales y la final.

Mientras las distintas selecciones se alojan en distintos hoteles de Buenos Aires, la delegación de Irak se encuentra en nuestra ciudad, a la espera de su partido frente a Uruguay, del próximo lunes 22 de mayo, por la primera fecha. Tras la llegada del equipo juvenil, se alojaron en un hotel cercano a la zona de Plaza Moreno, más precisamente en 54 y 14, para descansar y esperar el debut.

Pero en medio de la estadía, trascendió que una empleada acusó a un jugador iraquí (de quien no trascendió el nombre ni la edad) de un supuesto abuso sexual.

La mujer contó a sus allegados y empleados que el futbolista la "forzó" y "tocó sus partes íntimas". Tras el mal momento que vivió, la presunta víctima habría comenzado a gritar, lo que despertó la atención de las personas que estaban en la cercanía del lugar y en el lobby del hotel. Los fuertes gritos habrían alertado al personal de seguridad, que se hizo presente para intentar detener la situación y llevar calma frente al alboroto que se había generado.

Según pudo saber este diario, no se realizó una denuncia formal -al menos hasta esta mañana- aunque no se descarta que pueda ocurrir en las próximas horas. Además se informó que no hay detenidos por este supuesto caso de abuso.

Lo que sí se supo es que hubo quejas por parte de los encargados del hotel por el comportamiento "desmedido" de la delegación de Irak que participará del Mundial Sub20. "Ya han dañado las instalaciones, se hace difícil controlarlos", admitieron las mismas fuentes consultadas. Al ser consultado por el hecho concreto de la acusación aseguraron que "no pasó de un problema del hotel con su pasaje", pero no confirmaron ni descartaron la grave acusación.