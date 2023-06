VIDEO. Ser bombero de la Policía bonaerense, profesionalismo y amor al prójimo

Los bomberos, son motivo de orgullo y además un claro ejemplo de vocación y servicio al prójimo. A diario, se encargan de entrar a los lugares del que todos quieren huir, como también con gran valentía socorren a quien lo requiera de forma inmediata. En muchas ocasiones, ponen en riesgo su vida y acuden a los sitios ante los desesperados llamados que se reportan en el cuartel.

Los Bomberos de la Provincia de Buenos Aires, que pertenecen a la Superintendencia de Seguridad Siniestral, son el cuerpo más antiguo de la provincia y este 2023 cumplen 136 años de labor y profesionalidad. "Ser bombero es una vocación de servicio y una elección propia. Además de ser policías, nuestra función es ayudar a la ciudadanía desde nuestra especialidad", detalló el comisario Damián Mauri, Jefe de cuartel Central de Bomberos de La Plata.

Este cuerpo de Bomberos, son formados como efectivos policiales y luego cursan una especialización para cumplir este tipo de labores. Ellos, reciben una capacitación formadora especial para incendios estructurales, como también para técnicos con cursos de prevención de incendios y por último cursos de investigación siniestral. Estos son dictados por la Superintendencia de Seguridad Siniestral del Ministerio de Seguridad provincial.

La Dirección de Bomberos, en La Plata como en toda la provincia, cuenta con tres áreas. Una de ellas está basada en la prevención y en la asesoría técnica, otra área se encarga de lo operativo como la labor en incendios, accidentes o cualquier urgencia. Por último, la tercera área es la parte investigativa que está compuesta por los peritos.

"Para actuar en una emergencia tenemos diferentes formas. La más común es el llamado por 911 donde nos pasan el evento, se toca la campana, se notifica a la dotación y se trasladan hacia el lugar", explicó el Jefe del Cuartel Central. Asimismo, explicó que dependiendo las emergencias, ellos evalúan qué vestimenta vestir y qué herramientas trasladar para asistir a las víctimas.

Acerca de la época de sequía que fue muy difícil, el Comisario Damián Mauri expresó: "Tenemos un reservorio de agua propio que acumula 12.000 litros y no sufrimos la problemática del agua con la sequía. Constantemente mantenemos cargados a los camiones, que acumulan 4.000 litros cada uno. En el caso de los incendios, cargamos a los camiones y, si se trata de un incendio muy grande, nos trasladamos a bocas hidrantes que son exclusivas de los bomberos en diferentes puntos de la Región para no regresar a la central".

"Hace 19 años que soy Bombero en este cuartel. Uno trata de ser profesional y estar frío en esos momentos, para solucionar el problema y no ser parte de él. Lo más difícil es cuando hay que intervenir en lugares donde hay criaturas, es lo más engorroso. Esas cosas nos afectan y entre todos, tratamos de desahogarnos y compartir nuestras experiencias", detalló el teniente primero Leonardo Mollichella.

"Elegí ser Bombero por la vocación de servicio que uno tiene sin pedir nada a cambio. Entre las cosas más lindas es el reconocimiento de la gente, cuando acobijamos a las víctimas tras el siniestro", afirmó el oficial principal Diego Leopoldino. Además, el Comisario Damián Mauri por su parte, agregó: "En principio es vocación, se lleva adentro. Lo más lindo es la gratitud de las personas que uno asiste, entramos en el lugar donde todas las personas salen. Por otro lado, lo más feo son las vivencias que hay canalizarlas para no llevarlas a la casa. La psicología ayuda mucho y también la ayuda los compañeros".

"Ser Bombero es una labor que me interesaba, me generaba curiosidad y esas ganas de saber qué es lo que se siente. Cuando uno ve pasar el camión, te da la curiosidad de qué es lo que motiva a entrar un lugar peligroso", señaló la oficial subayudante Milagros Arismendi. "Hay bastantes mujeres bomberos, quizás no nos vemos tanto, pero cada vez somos más. Hacemos las mismas labores que los hombres y hacemos todo a la par", agregó.

En muchas ocasiones, los bomberos reciben alertas y acuden a los lugares, pero en otras ocasiones las emergencias concurren al cuartel central buscando socorro. Diego Leopoldino, segundo Jefe de cuartel La Plata, indicó: "Muchas veces pasa que entran los papis con los nenes descompensados, en esos casos el ayudante de guardia da aviso a su jefe y comenta la situación. Mientras se realizan llamados que si o si hay que hacer, como a salud y a emergencias, mientras se practica una reanimación. También asisten mujeres a punto de parir, gente con anillos atrapados en los dedos y nosotros, con herramientas y técnicas, los sacamos de esa situación". Los Bomberos de Policía tienen la particularidad de tener una guardia activa las 24 horas, cada tres días son relevadas.

Que hacer y que no hacer en caso de una emergencia

"En principio lo que hay que hacer es llamar al 911 y comunicar la emergencia para ya tener a los expertos camino a la situación", señaló el Bombero Mollichella.

En caso de un incendio en la cocina por aceite, el Teniente Primero indicó: "Lo que no hay que hacer es arrojarle agua. Se recomienda ponerle un trapo sobre el recipiente para sacarle el oxigeno y así, lograr extínguirlo.

Si un incendio se desata por unas cortinas cerca de una estufa, señaló: "En un principio no tendríamos que tener cortinas cerca de estufas ni secar la ropa en las estufas. Con eso podemos evitar incendios, en caso de que ocurra lo ideal es llamar al 911".

Si el incendio se desata por una sobrecarga eléctrica en una zapatilla, recomendó: "Deberíamos tener las instalaciones eléctricas adecuadas, con una térmica y un disyuntor. No utilizar zapatillas que sobrecargan el cableado eléctrico, más si se trata de artefactos que generan calor como son las estufas. La principal causa que genera a los incendios accidentales suele ser el factor eléctrico, muchas veces por negligencia y sobrecarga.