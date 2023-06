Denuncia que su hijo se intoxicó por una pérdida de gas en una escuela de La Plata: internado

Maximiliano, un nene de apenas 10 años, se encuentra internado en la Clínica del Niño, y su madre denunció que se debió a una intoxicación producto de una pérdida de gas en la Escuela 16, ubicada en 28 entre 46 y 47.

El alumno que cursa el 5to año A de ese establecimiento educativo, tuvo que ser llevado por su propia familia a la Clínica del Niño, tras presentar varios síntomas que daban cuenta de la dificultad respiratoria y cefalea, según precisó a EL DIA Carolina, mamá del pequeño que se encuentra internado desde el viernes.

El relato de la madre

Aún conmovida, contó cómo comenzó esta pesadilla: "El viernes hubo una fuga de gas en la escuela y mi nene de 10 años fue internado en la Clínica del Niño con riesgo de muerte. En el colegio lo dejaron hasta que llegó el horario de salida, dentro del mismo salón".

"A los chicos no los evacuaron en el momento. La directora sacó licencia y el colegio sigue dictando clases, salvo en el curso de él (por Maxi). No anunciaron el protocolo como tendrían que haberlo hecho ante una pérdida de gas", manifestó indignada.

A su vez, según pudo confirmar su propia madre, Maximiliano tendrá esta tarde el alta para regresar a su casa luego del duro momento que atravesó.

Reunión en la escuela y reclamo

Otros padres de chicos que asisten a esa escuela, y se comunicaron con este diario, explicaron que tras esta situación, desde la institución "no se hicieron responsables". Por ello, tomaron la decisión de no mandar a los chicos al colegio, porque hasta el momento el problema no fue solucionado y genera una gran preocupación. "Nos dijeron que hoy fueron solo 20 nenes", confió uno de ellos.

Además, los propios padres denuncian que hay casos de abuso y de bullying, que ocurrirían en otros cursos.

Este lunes, a modo de protesta, un grupo de padres se hizo presentes en la escuela, donde firmaron un acta y se juntaron varias firmas para expresar su descontento con la situación. Además se expusieron varios reclamos que vienen realizando y, según manifiestan, no son escuchados.