María Becerra le puso los puntos y cortó en seco a famoso streamer platense

María Becerra no anduvo con vueltas y le saltó a la yugular a Coscu luego de que él diera a entender que la artista no había escrito una frase de la letra de Corazón Vacío, su último lanzamiento.

La joven cantante estrenó el tema hace una semana y ya acumula más de 12 millones de reproducciones en YouTube. Sin embargo, Martín Pérez Disalvo (Coscu), tal como se llama el streamer, puso reparos.

"Reconozcamos, esa barra (por la frase) la escribió Lit Killah o Duki, no me la cuenten", lanzó Pérez Disalvo durante la transmisión en vivo que realizó por Twitch. "¿Habrá sido FMK? ¿Podemos preguntar públicamente? ¿Nos contestará María Becerra si nosotros preguntamos abiertamente quién escribió ese barrón? ¿Lo escribiste vos? No mientas...".

MARIA BECERRA LE RESPONDIÓ A COSCU

A María Becerra no le cayó nada bien la duda que planteó el streamer y por eso salió a contestarle a través de Twitter. Notablemente molesta, la cantante escribió: "Contesto públicamente a @Martinpdisalvo que preguntó si la barra 'yo quería hablar con vos pero otra voz me dijo ¿qué?' la escribí yo. La respuesta es sí, la escribí yo, como casi todo el resto de la canción exceptuando el segundo verso que lo escribimos entre xross y yo".