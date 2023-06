VIDEO. Martín Redrado: “Hoy es más acuciante para el país la falta de dólares que la inflación”

“Entre los dos abismos que tenés, el de la inflación y el de la falta de reservas, lo más acuciante en el día a día es la falta de reservas, porque después se transmite a mayor recesión económica, menor nivel de actividad y menor nivel de empleo”. Así se expresó el ex presidente del Banco Central, Martín Redrado, durante una entrevista exclusiva con EL DIA.

Redrado estuvo ayer en La Plata donde brindó una charla sobre actualidad. En el marco de la interna de Juntos por el Cambio, el economista trabaja junto al precandidato presidencial Horacio Rodríguez Larreta. Y en ese contexto aseguró que para llevar adelante una serie de reformas que a su juicio requiere el país “se necesita volumen político y lo que se está discutiendo en la Argentina es quién tiene la capacidad de generar esos espacios que permitan obtener las leyes que se necesitan a partir del 10 de diciembre para cambiar esta situación”.

A continuación, los aspectos salientes de la entrevista.

¿Con qué situación se va a encontrar el Gobierno que asuma el 10 de diciembre?

La Argentina está rota por donde la mires, está rota desde su tejido social, desde el punto de vista de los valores. Muchos me preguntan todos los días por la devaluación del peso y lo que más está devaluada en la Argentina es la palabra porque no hay confianza. En términos de la situación económica el Gobierno deja una situación con muchísimas distorsiones. La primera, es un Banco Central que está vaciado. Han manoteado el Banco Central en su totalidad. En este momento tenemos reservas netas negativas y el Gobierno seguramente va a dejar cuentas fiscales también complicadas y la mayor tragedia social que es la pobreza, que casi llega al 50% de la población que es todavía mayor en los chicos menores de 24 años. La situación es sin duda de las más difíciles que nos ha tocado vivir en la historia argentina.

¿Qué podría hacer el Gobierno para amortiguar esta situación?

Es difícil porque el Gobierno está vaciado de contenido político y de confianza. Y cuando uno tiene una crisis de confianza hay muy poco tiempo también para poder recuperarla y sobre todo con un proceso electoral en ciernes. Pero sí estoy convencido de que podría impulsar algunas iniciativas en materia energética, ya que Argentina tiene hoy una gran oportunidad de ser proveedor de energía en el mundo.

¿Hoy es más acuciante la inflación o la falta de dólares?

Es como si estuvieras caminando en una delgada cornisa, muy elevada, y de un lado tenés el abismo de la inflación y del otro lado, el abismo de la falta de dólares. Por un lado hay una decisión del Gobierno de decirle a las empresas Pymes ´a ustedes no le vamos a dar´ y se generan distorsiones, porque por ejemplo le estamos dando no sé cuántos shows de Luis Miguel. No tengo nada en contra de que venga Luis Miguel, pero a las Pymes que están dando empleo que necesitan producción, les están quitando los insumos. Entre los dos abismos que tenés, el de la inflación y el de la falta de reservas, más acuciante en el día a día es el de la falta de reservas porque después se transmite a mayor recesión económica, menor nivel de actividad y menor nivel de empleo.

¿Qué opinión le merece la idea de Rodríguez Larreta de ampliar Juntos por el Cambio por ejemplo a sectores del peronismo como el que representa Schiaretti?

Yo diría que más que ampliar de lo que se trata es cómo se va a gobernar la Argentina a partir del 10 de diciembre. De esta crisis de confianza se sale con leyes en materia de modernización impositiva que amplíen la base de tributación, que bajen la carga tributaria, con leyes en materia de reducción y eliminación de retenciones para varios sectores que nos permitan impulsar las exportaciones. Bueno, todo esto lo que necesita es volumen político para llevarlo adelante y lo que se está discutiendo en la Argentina es quién tiene la capacidad de generar esos espacios que permitan las leyes que se necesitan a partir del 10 de diciembre. El tema es si yo a vos te digo, “te pego una piña hoy”, es difícil que mañana te pueda decir “che, hagamos un acuerdo”.