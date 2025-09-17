Universidades y Garrahan, los vetos de Milei que buscan frenar en un Congreso "blindado": la oposición consiguió quórum y hay sesión
Universidades y Garrahan, los vetos de Milei que buscan frenar en un Congreso "blindado": la oposición consiguió quórum y hay sesión
VIDEO.- Marcha federal: en micros, tren y autos, La Plata se moviliza al Congreso contra el veto de Milei
El dólar oficial atravesó el techo de la banda de flotación y aseguran que el Banco Central comenzó a vender reservas
VIDEO. Un barrio con miedo en La Plata: el día después del tiroteo tras el robo a la farmacia que terminó con un muerto
La dura pelea de un club de La Plata: le cedieron tierras, lo denunciaron por usurpación y buscan desalojarlo
Finalizó el escrutinio definitivo de las elecciones bonaerenses: cuándo se conocerán los resultados
La Plata, sin agua este miércoles: obras en el Acueducto Norte dejan sin servicio a vecinos de dos barrios
VIDEO. Cotorras pintadas y teñidas, conejos y hasta patos: así cayó en La Plata la "banda de los insensibles"
Guardia alta: hay árbitro para Deportivo Riestra vs Gimnasia y Estudiantes vs Defensa y Justicia
La palabra de Catherine Fulop tras su caída en el show de Erreway: "Fue milagroso, un ángel me agarró"
"Hoy queremos compartirles su carita": ¡Verón y Valentina Martín mostraron a Mila por primera vez!
Elecciones 2025: qué se vota el 26 de octubre, qué eligen los bonaerenses y cómo saber dónde voto
Crisis y preocupación: una importante fábrica de cerámicos de la Provincia echó a 65 empleados
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Chicanas, secretos y tragedias: la amistad de Robert Redford y Paul Newman, más allá de las películas
Sigue el clima primaveral en La Plata pero... ¿hasta cuándo? Hay amenaza de lluvias
Una banda ejecutó un millonario golpe en un comercio mayorista de La Plata
Los Hornos convierte su centro comercial en una “galería de arte”
Polémica: grupo anti-Trump proyectó sobre el castillo de Windsor fotos del caso Epstein
Reinhold Messner, el “mesías de la montaña”: la historia del hombre que llevó el alpinismo a lo imposible
De pilas a lavandina: el proyecto ecológico de la Técnica N° 8 de Tolosa
Afirman que en hora pico, la “onda verde” en Camino Centenario redujo un 40 % los tiempos de viaje
La salud “sale” del consultorio: telemedicina, de “remedio” a debate
Se celebra este miércoles 17 de septiembre el Día del Profesor y el Día del Psicopedagogo
Cambian las tasas de plazos fijos: cuánto gano si deposito $11.500.000 a 30 días
Cuenta DNI: todos los descuentos que se activan este miércoles 17 de septiembre
"A la que le deja comida a los gatos, un par de balas en la frente": amenazas y escándalo en barrio céntrico de La Plata
Presos elaboraron juegos didácticos para dos Jardines de Infantes y una Casa del Niño de la zona oeste de La Plata
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La AFA designó a los árbitros de la fecha 9 del Torneo Betano Clausura. Gimnasia abrirá la jornada ante Deportivo Riestra mientras que Estudiantes la cerrará en UNO frente a Defensa y Justicia.
Viernes 19 de septiembre
17.00 Deportivo Riestra – Gimnasia (Zona B) (TNT Sports)
LE PUEDE INTERESAR
"Hoy queremos compartirles su carita": ¡Verón y Valentina Martín mostraron a Mila por primera vez!
LE PUEDE INTERESAR
El Pincha está en Río y se aferra a su ilusión
Árbitro: Andrés Merlos
Árbitro asistente 1: Javier Uziga
Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti
Cuarto árbitro: Franco Acita
VAR: Ariel Penel
AVAR: Sebastián Habib
19.00 Huracán – Racing (Zona A) (ESPN Premium)
Árbitro: Nicolás Lamolina
Árbitro asistente 1: Juan Mamani
Árbitro asistente 2: Diego Bonfá
Cuarto árbitro: Marcos Recalde
VAR: Álvaro Carranza
AVAR: Iván Núñez
19.15 San Martín SJ – Vélez (Zona B) (TNT Sports)
Árbitro: Andrés Gariano
Árbitro asistente 1: Marcos Horticolou
Árbitro asistente 2: Juan Viglietti
Cuarto árbitro: César Ceballo
VAR: Fernando Espinoza
AVAR: Nahuel Viñas
21.15 Lanús – Platense (Zona B) (ESPN Premium)
Árbitro: Pablo Dóvalo
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Erick Grunman
Cuarto árbitro: Mariano Negrete
VAR: Fabrizio Llobet
AVAR: Julio Fernández
Sábado 20 de septiembre
14.30 Barracas Central – Sarmiento (interzonal) (ESPN Premium)
Árbitro: Nicolás Ramírez
Árbitro asistente 1: Pablo González
Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra
Cuarto árbitro: Damián Rubino
VAR: Diego Ceballos
AVAR: Mariana De Almeida
16.45 Unión – Ind. Rivadavia Mza. (Zona A) (TNT Sports)
Árbitro: Pablo Echavarría
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
Árbitro asistente 2: Agustín Méndez
Cuarto árbitro: Francisco Acosta
VAR: Leandro Rey Hilfer
AVAR: Franco Acita
19.00 Tigre – Aldosivi (Zona A) (ESPN Premium)
Árbitro: Brian Ferreyra
Árbitro asistente 1: Iván Núñez
Árbitro asistente 2: Marcelo Errante
Cuarto árbitro: Cristian Cernadas
VAR: Gastón Monzón Brizuela
AVAR: Joaquín Gil
21.15 Atlético Tucumán – River (Zona B) (TNT Sports)
Árbitro: Facundo Tello
Árbitro asistente 1: José Castelli
Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba
Cuarto árbitro: Federico Benítez
VAR: José Carreras
AVAR: Diego Verlota
Domingo 21 de septiembre
14.30 Independiente – San Lorenzo (Zona B) (TNT Sports)
Árbitro: Sebastián Zunino
Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
Árbitro asistente 2: Juan Manuel González
Cuarto árbitro: Jonathan Barrios
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Gisella Trucco
16.45 Godoy Cruz – Instituto (Zona B) (ESPN Premium)
Árbitro: Ignacio Baliño
Árbitro asistente 1: Damián Espinoza
Árbitro asistente 2: Diego Martín
Cuarto árbitro: José Díaz
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Lucas Cavallero
19.00 Argentinos – Banfield (Zona A) (TNT Sports)
Árbitro: Fernando Echenique
Árbitro asistente 1: Lucas Germanotta
Árbitro asistente 2: Carla López
Cuarto árbitro: Gabriel Gutiérrez
VAR: Felipe Viola
AVAR: Javier Delbarba
19.00 Rosario Central – Talleres (Zona B) (ESPN Premium)
Árbitro: Luis Lobo Medina
Árbitro asistente 1: Juan Del Fueyo
Árbitro asistente 2: Eduardo Lucero
Cuarto árbitro: Maximiliano Manduca
VAR: Adrián Franklin
AVAR: Carlos Córdoba
21.15 Boca – Central Córdoba (Zona A) (ESPN Premium)
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Facundo Rodríguez
Cuarto árbitro: Salomé Di Iorio
VAR: Héctor Paletta
AVAR: Gastón Suárez
Lunes 22 de septiembre
19.00 Estudiantes – Defensa y Justicia (Zona A) (ESPN Premium)
Árbitro: Sebastián Martínez
Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
Árbitro asistente 2: Iván Aliende
Cuarto árbitro: Gabriel Flores
VAR: Germán Delfino
AVAR: Diego Romero
21.00 Belgrano – Newell’s (Zona A) (TNT Sports)
Árbitro: Daniel Edgardo Zamora
Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
Árbitro asistente 2: Federico Cano
Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque
VAR: Hernán Mastrángelo
AVAR: Hugo Páez
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí