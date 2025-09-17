Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Súper Cartonazo por $3.000.000: mañana sale la tarjeta y se agiganta la ilusión por el Renault Kwid

Deportes

Guardia alta: hay árbitro para Deportivo Riestra vs Gimnasia y Estudiantes vs Defensa y Justicia

Guardia alta: hay árbitro para Deportivo Riestra vs Gimnasia y Estudiantes vs Defensa y Justicia
17 de Septiembre de 2025 | 15:04
17 de Septiembre de 2025 | 15:04

Escuchar esta nota

La AFA designó a los árbitros de la fecha 9 del Torneo Betano Clausura. Gimnasia abrirá la jornada ante Deportivo Riestra mientras que Estudiantes la cerrará en UNO frente a Defensa y Justicia. 

Fecha 9

Viernes 19 de septiembre

17.00 Deportivo Riestra – Gimnasia (Zona B) (TNT Sports)

Árbitro: Andrés Merlos

Árbitro asistente 1: Javier Uziga

Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti

Cuarto árbitro: Franco Acita

VAR: Ariel Penel

AVAR: Sebastián Habib

19.00 Huracán – Racing (Zona A) (ESPN Premium)

Árbitro: Nicolás Lamolina

Árbitro asistente 1: Juan Mamani

Árbitro asistente 2: Diego Bonfá

Cuarto árbitro: Marcos Recalde

VAR: Álvaro Carranza

AVAR: Iván Núñez

19.15 San Martín SJ – Vélez (Zona B) (TNT Sports)

Árbitro: Andrés Gariano

Árbitro asistente 1: Marcos Horticolou

Árbitro asistente 2: Juan Viglietti

Cuarto árbitro: César Ceballo

VAR: Fernando Espinoza

AVAR: Nahuel Viñas

21.15 Lanús – Platense (Zona B) (ESPN Premium)

Árbitro: Pablo Dóvalo

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Erick Grunman

Cuarto árbitro: Mariano Negrete

VAR: Fabrizio Llobet

AVAR: Julio Fernández

Sábado 20 de septiembre

14.30 Barracas Central – Sarmiento (interzonal) (ESPN Premium)

Árbitro: Nicolás Ramírez

Árbitro asistente 1: Pablo González

Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra

Cuarto árbitro: Damián Rubino

VAR: Diego Ceballos

AVAR: Mariana De Almeida

16.45 Unión – Ind. Rivadavia Mza. (Zona A) (TNT Sports)

Árbitro: Pablo Echavarría

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Agustín Méndez

Cuarto árbitro: Francisco Acosta

VAR: Leandro Rey Hilfer

AVAR: Franco Acita

19.00 Tigre – Aldosivi (Zona A) (ESPN Premium)

Árbitro: Brian Ferreyra

Árbitro asistente 1: Iván Núñez

Árbitro asistente 2: Marcelo Errante

Cuarto árbitro: Cristian Cernadas

VAR: Gastón Monzón Brizuela

AVAR: Joaquín Gil

21.15 Atlético Tucumán – River (Zona B) (TNT Sports)

Árbitro: Facundo Tello

Árbitro asistente 1: José Castelli

Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba

Cuarto árbitro: Federico Benítez

VAR: José Carreras

AVAR: Diego Verlota

Domingo 21 de septiembre

14.30 Independiente – San Lorenzo (Zona B) (TNT Sports)

Árbitro: Sebastián Zunino

Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri

Árbitro asistente 2: Juan Manuel González

Cuarto árbitro: Jonathan Barrios

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Gisella Trucco

16.45 Godoy Cruz – Instituto (Zona B) (ESPN Premium)

Árbitro: Ignacio Baliño

Árbitro asistente 1: Damián Espinoza

Árbitro asistente 2: Diego Martín

Cuarto árbitro: José Díaz

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Lucas Cavallero

19.00 Argentinos – Banfield (Zona A) (TNT Sports)

Árbitro: Fernando Echenique

Árbitro asistente 1: Lucas Germanotta

Árbitro asistente 2: Carla López

Cuarto árbitro: Gabriel Gutiérrez

VAR: Felipe Viola

AVAR: Javier Delbarba

19.00 Rosario Central – Talleres (Zona B) (ESPN Premium)

Árbitro: Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Juan Del Fueyo

Árbitro asistente 2: Eduardo Lucero

Cuarto árbitro: Maximiliano Manduca

VAR: Adrián Franklin

AVAR: Carlos Córdoba

21.15 Boca – Central Córdoba (Zona A) (ESPN Premium)

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Facundo Rodríguez

Cuarto árbitro: Salomé Di Iorio

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Gastón Suárez

Lunes 22 de septiembre

19.00 Estudiantes – Defensa y Justicia (Zona A) (ESPN Premium)

Árbitro: Sebastián Martínez

Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri

Árbitro asistente 2: Iván Aliende

Cuarto árbitro: Gabriel Flores

VAR: Germán Delfino

AVAR: Diego Romero

21.00 Belgrano – Newell’s (Zona A) (TNT Sports)

Árbitro: Daniel Edgardo Zamora

Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo

Árbitro asistente 2: Federico Cano

Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque

VAR: Hernán Mastrángelo

AVAR: Hugo Páez

