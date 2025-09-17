Afirman que en hora pico, la “onda verde” en Camino Centenario redujo un 40 % los tiempos de viaje

Tras su puesta en marcha en el marco de un período de prueba establecido por 120 días, la “onda verde” implementada por la Municipalidad de La Plata en Camino Parque Centenario mostró un impacto positivo en la fluidez del tránsito y los tiempos de viaje.

De acuerdo a los resultados preliminares, en los horarios de mayor demanda se registró una reducción promedio del 40 % en la duración del recorrido entre Villa Elisa y Ringuelet (15 minutos entre ambas localidades respetando la velocidad máxima permitida).

Según se informó, el sistema continúa en proceso de ajuste y optimización, dado que se están evaluando diferentes planes de tiempos y posibles intervenciones de infraestructura en función de los flujos de entrada y salida de la ciudad.

El monitoreo es realizado en la Central de Control de Tránsito (CCT) del Centro de Operaciones Municipal (COM) a través del seguimiento con cámaras de vigilancia y relevamientos de campo, y permite no solo detectar posibilidades de mejora en los desfasajes, sino también hacer ajustes en vivo en los tiempos y duraciones de las fases

En este marco, durante ciertos períodos de máxima demanda —en especial en la hora pico matutina— se han observado embotellamientos puntuales en algunos sectores. Esta situación es monitoreada de manera continua y forma parte del proceso de prueba y ajuste del sistema.

Cabe destacar que el objetivo de la gestión del intendente Julio Alak con la “onda verde”, que también se extiende en la avenida 44 y en diagonal 74 entre 122 y 1, es garantizar una circulación cada vez más ágil y eficiente en todo el partido, especialmente en las arterias con mayor flujo de tránsito.