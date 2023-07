VIDEO. Jésica Cirio contó que realiza un tratamiento de rejuvenecimiento vaginal y explicó los motivos

Jésica Cirio contó que lleva adelante un tratamiento de rejuvenecimiento vaginal y explicó además, través de un video que grabó antes y después de su última intervención, cómo es el procedimiento y que la motivó a llevarlo a cabo. Según expresó, su relato es importante a partir de "todo lo que está pasando", al parecer, en alusión a la situación de Silvina Luna.

"Bueno acá estamos en lo del número uno, en lo de Luis Ripetta, me está tomando la presión porque en un ratito nada más entro al quirófano a hacerme una pequeña intervención que ahora les voy a contar de qué se trata", relató la conductora de la Peña de Morfi, el exitoso programa que se emite por Telefe los domingos a las 11.30.

La conductora dijo que "estoy haciendo acá y estoy haciendo esta historia porque con todo lo que está pasando me parece que está bueno ser consciente y siempre que nos vayamos a hacer una intervención estética, hacerlo con un cirujano o un médico de confianza y que realmente tenga criterio para trabajar".

En ese sentido, la modelo aludió al caso de Silvina Luna, quien sufre complicaciones de salud por la presencia de metacrilato en los pulmones, sustancia que ingresó a su cuerpo a partir de las cirugías estéticas y por lo cual le apuntó al médico Aníbal Lotocki.

Tras la intervención, Cirio volvió a filmarse. "Bueno, ahora sí ya salí de la intervención. Fueron 15 minutos, muy rápido. Les cuento de qué se trata: me hice un láser en las partes íntimas que te ayuda a rejuvenecer, a mejorar la piel. Está buenísimo", aseguró.

Y aseguró que "yo me lo vengo haciendo todos los años, me lo hago una vez por año, porque más allá de cuidarnos por fuera también tenemos que cuidarnos por dentro, y me parece que es algo que hay que mantener y cuidar... les dejo acá a mi cirujano para que le consulten todo porque tiene muchos beneficios".